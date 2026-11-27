Imágenes de la pared con el mural borrado y el mural en cuestión en Castronuño Imágenes cedidas a EL ESPAÑOL de Castilla y León por Izquierda Unida

Castronuño reprueba a su teniente de alcalde y le exige dimitir por el borrado del mural de Manuel Sierra

El Pleno del Ayuntamiento de Castronuño ha aprobado este jueves la moción presentada por Izquierda Unida para reprobar al teniente de alcalde por su participación en el borrado del mural de Manuel Sierra y exigirle que presente su dimisión.

La iniciativa ha salido adelante con los cuatro votos favorables de IU y PSOE y los tres votos en contra del Partido Popular.

La moción se ha debatido después de que la Justicia condenara al teniente de alcalde y a otras tres personas por vulnerar el derecho moral del artista a la integridad de su obra.

Los hechos se remontan al 25 de septiembre de 2023, cuando cubrieron con pintura blanca hasta hacerlo desaparecer el mural que Manuel Sierra había realizado el 30 de abril de 2022, dedicado a las víctimas de la represión franquista y que contaba con las correspondientes autorizaciones municipales.

Durante la defensa de la iniciativa, el concejal de IU Quique Seoane recordó que esa misma mañana el teniente de alcalde "había recibido la sentencia que le condenaba por un delito de amenazas de muerte contra el anterior alcalde" y que "por la tarde participó en la destrucción del mural".

Seoane señaló que "no se trata de una discrepancia política ni de una cuestión de gustos", sino de unos hechos "que han tenido consecuencias judiciales y que deben tener también consecuencias políticas".

"Ejemplaridad"

"La política exige responsabilidad y ejemplaridad", afirmó, reclamando que el teniente de alcalde abandone sus responsabilidades municipales.

La iniciativa plantea también que el Ayuntamiento contacte formalmente con Manuel Sierra para acordar la realización de una nueva obra en la misma pared, históricamente vinculada al artista.

IU considera que la indemnización reconocida judicialmente "no devuelve el mural ni repara la pérdida de un espacio cultural y de memoria democrática para el municipio". La formación defiende que Castronuño "debe recuperar ese espacio contando con la voluntad y la participación del propio artista".

La formación ha asegurado que, durante el debate, el PP "trató de justificar la destrucción del mural por su contenido político e ideológico y reconoció que aquella actuación contó con su apoyo, contradiciendo así lo manifestado por el alcalde en anteriores plenos".

En su réplica, Seoane preguntó si el equipo de gobierno justificaría igualmente la destrucción de un mural dedicado a las víctimas de ETA o de la violencia machista por no compartir su contenido.

"La democracia consiste precisamente en respetar aquello con lo que no estamos de acuerdo, no en destruirlo", respondió.

Restituir la obra

El concejal calificó de "censura" los argumentos utilizados por el PP y reprochó a sus representantes que "no fueran capaces de condenar unos hechos que han sido objeto de una condena judicial".

Seoane insistió en que la memoria y la dignidad de las víctimas "deben respetarse con independencia de quiénes sean o de las ideas que defendieran", y recordó que el mural también rendía homenaje "a los dos bisabuelos del propio teniente de alcalde, víctimas de la represión franquista".

"La ejemplaridad no se exige solamente a los adversarios políticos. Se demuestra, sobre todo, cuando las responsabilidades afectan a los tuyos", señaló en referencia a la negativa del PP a exigir responsabilidades a su compañero de Gobierno.

Con la aprobación de esta moción, el Pleno condena institucionalmente la destrucción del mural, reprueba la actuación del teniente de alcalde, exige su dimisión y reclama al equipo de gobierno que trabaje para restituir la obra de Manuel Sierra.

Para Izquierda Unida, el patrimonio cultural de Castronuño pertenece "al conjunto de sus vecinos y vecinas y no puede quedar a merced de las preferencias ideológicas de quienes ocupan el Gobierno municipal".

"Defender la cultura, la memoria democrática y el respeto a la legalidad exige también asumir responsabilidades cuando se vulneran estos principios", ha asegurado la formación.