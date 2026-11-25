La número uno del PP al Congreso de los Diputados por Valladolid en las elecciones generales de este domingo, María Pardo, durante un acto de campaña en la capital vallisoletana Miriam Chacón ICAL

El PP exige a Ana Redondo que pida perdón y dé explicaciones sobre las pulseras: "Muchas mujeres están muertas en vida"

La número uno del PP al Congreso por Valladolid, María Pardo, ha exigido este martes a la ministra de Igualdad, Ana Redondo −candidata número dos del PSOE por la misma provincia−, que pida perdón por los fallos en las pulseras antimaltrato y dé explicaciones sobre la investigación de la Fiscalía Europea.

Pardo, que ha realizado la exigencia coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ha asegurado que se trata de una jornada para que Redondo "no pida el voto, pida perdón y dé explicaciones".

La dirigente popular ha alertado del aumento de la violencia sexual en Valladolid y la opacidad sobre el destino del dinero público. "Tiene que pedir perdón a todas esas mujeres que sufren un incremento de la violencia sexual, se han incrementado en un 160% en Valladolid los delitos contra la libertad sexual y en un 75% las violaciones", ha afirmado.

Y ha recordado que esos datos se han producido con una ministra "que no ha dado explicaciones de por qué la Fiscalía Europea ha enviado a la Guardia Civil a su Ministerio". "Que nos diga a los españoles qué ha pasado con el dinero que tenía que ir destinado a la protección de las mujeres", ha afirmado.

Pardo ha centrado su mensaje en el sufrimiento de las víctimas. "Quiero mostrar mis condolencias hacia todas esas mujeres que día tras día sufren el infierno psicológico de no saber qué pasa con sus agresores", ha señalado.

Y ha añadido: "Hoy es el día de colocarnos en su lugar y de pedir respeto por las víctimas y por los familiares de aquellas mujeres que se vieron asesinadas porque los violadores no fueron debidamente encerrados o no cumplieron la condena que debían".

"Están muertas en vida"

Sobre el fracaso de las pulseras, ha sido especialmente contundente. "Es peor estar muerto en vida y muchas mujeres están muertas en vida por el sufrimiento psicológico cada vez que suena esa alarma y esa pulsera fallida", ha apuntado.

En su opinión, el Gobierno no ha cumplido: "Es un día triste porque hemos estado en manos de un Gobierno que tenía una responsabilidad a través del Ministerio de Igualdad y no ha sido capaz de cumplirla".

Frente a esa gestión, Pardo ha reivindicado el proyecto del PP y de Alberto Núñez Feijóo. "La esperanza empieza el 29 de noviembre. Alberto Núñez Feijóo sí tiene un compromiso con las mujeres y sí va a respetar a las mujeres", ha señalado.

La candidata popular ha defendido más medios policiales y un sistema que impida la salida de agresores. "Nosotros creemos en una mujer diferente, que va a contar con más medios de la Policía y de la Guardia Civil y con un sistema que va a evitar que sus violadores salgan de las cárceles", ha afirmado.

Pardo ha cerrado con un mensaje de respeto. "A todas ellas las mostramos nuestro respeto y cariño y el futuro y la esperanza de que a partir del 29 de noviembre se las escuchará y se trabajará por ellas de otra manera", ha zanjado.