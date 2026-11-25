Conrado Íscar, presidente de la Diputación de Valladolid, en el 25-N. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Íscar advierte que ante la violencia contra la mujer “no caben la indiferencia ni la resignación” por el 25-N

Los grupos políticos de la Diputación de Valladolid, PP, PSOE y TLP han realizado la lectura del manifiesto contra la violencia de género de recuerdo a las víctimas con motivo de la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género en la sala de recepciones del Palacio de Pimentel.

El presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, ha querido “reafirmar el compromiso contra cualquier tipo de violencia contra las mujeres” en un “día para acordarse de las mujeres que han fallecido y de sus familiares”.

Durante el acto, el presidente recordó a las mujeres que sufren esta realidad, a quienes han perdido la vida y a sus familias, y señaló que esta jornada sirve para renovar la responsabilidad de toda la sociedad frente a una vulneración de los derechos fundamentales ante la que “no caben la indiferencia ni la resignación”.

“La violencia contra niñas y mujeres es un problema estructural. Los ayuntamientos y diputaciones luchamos por la igualdad y la dignidad”, ha asegurado Julio Pereda, portavoz de TLP en la Diputación de Valladolid, en la lectura del manifiesto.

Ha añadido que “la lucha contra la violencia de género es una obligación” y afirmado que “queda mucho por hacer” para que “la sociedad se una contra la violencia machista y que ninguna mujer viva con miedo” y ha recordado que “desde 2003 han muerto 1.386 mujeres” por esta lacra.

Foto institucional de la Diputación de Valladolid por el 25-N. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Virginia Almanza ha sido la encargada de proceder a la lectura del manifiesto por parte del PSOE y ha alzado la voz “contra las formas extremas de violencia en guerras y conflictos armados” donde las “niñas son usadas como armas de guerra”.

“Tenemos que reforzar el compromiso exigiendo justicia y reparación. Hoy recordamos a las mujeres y las niñas de Afganistán, sin acceso a la educación ni al trabajo ni a una vida pública. Luchamos por la igualdad y la justicia”, ha añadido.

Almanza ha apostado por “redoblar esfuerzos por los derechos de las mujeres” y “garantizar el acceso a la justicia y el apoyo a las víctimas” para que “ninguna mujer quede desprotegida por las fronteras internacionales”.

Por el Partido Popular, la encargada de leer parte del manifiesto ha sido la diputada provincial Yolanda Burgoa reafirmando “los derechos y la asistencia integral de las víctimas”.

“Desde la Diputación, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias nos comprometemos en la lucha contra la violencia de género para el apoyo integral contra la violencia sufrida. Hay que realizar esfuerzos para garantizar una respuesta especializada y de calidad”, ha añadido.

Además, ha hecho un “llamamiento a las entidades locales para sumarse al manifiesto por una sociedad igualitaria” y “denunciamos toda la violencia contra la mujer”.

“Es hora de que la vergüenza recaiga en quienes ejercen la violencia no en quienes la sufren”, ha finalizado.