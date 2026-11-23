José Ignacio Zarandona, concejal de Urbanismo y Vivienda en el Ayuntamiento de Valladolid durante la Junta de Gobierno. Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid.

Valladolid da luz verde a 80 nuevas viviendas con piscina y 131 plazas de garaje en la zona de los antiguos cuarteles

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, ha aprobado cuatro asuntos relacionados con la ordenación urbanística y la generación de nuevos espacios residenciales en Valladolid que suman 129 viviendas y estudios de distintas tipologías.

Los expedientes comprenden la aprobación inicial de un estudio de detalle, la concesión de licencias de obras para la construcción de nuevas viviendas y la modificación de complejos inmobiliarios mediante la transformación de locales comerciales y espacios destinados, anteriormente, a oficinas.

En primer lugar, se ha aprobado inicialmente el estudio de detalle del sector SE(O)12-04-B, denominado ‘Camino del Cabildo Norte’.

El expediente contempla la división del ámbito, clasificado como suelo urbano no consolidado, en dos unidades de actuación, con el objetivo de facilitar su desarrollo ante las dificultades para gestionar y ejecutar la urbanización mediante una única unidad de gestión.

La propuesta modifica la ordenación detallada de ambas unidades de actuación de acuerdo con su nueva superficie y justifica el cumplimiento de los estándares urbanísticos aplicables.

El desarrollo del ámbito podría situarse en el entorno de las 40 viviendas, además de otros usos complementarios.

Esta modificación no supone un incremento de la edificabilidad ni del número de viviendas contemplado en el planeamiento vigente, sino que redistribuye los aprovechamientos ya previstos.

El acuerdo establece la suspensión de licencias en el ámbito afectado y abre un periodo de información pública de un mes.

Por otra parte, se ha concedido licencia urbanística para la modificación del complejo inmobiliario situado en la calle Manuel Azaña 26-28.

La actuación permitirá transformar dos locales comerciales en bruto, situados en la planta baja de un edificio residencial, en siete viviendas: una de dos dormitorios y seis apartamentos.

Seis de estas viviendas dispondrán, además, de despachos destinados a servicios profesionales, con acceso independiente y conexión con las viviendas a través de un vestíbulo. El presupuesto de ejecución material asciende a 277.182 euros.

Otro de los acuerdos contempla la concesión de licencia de obras para la construcción de un edificio de 80 viviendas libres en la parcela 6.3 del APE 59 ‘Cuarteles de Artillería y Conde Ansúrez’, con fachadas a las calles General Shelly y Nadia Murad.

El proyecto prevé un inmueble de siete plantas sobre rasante, con aprovechamiento bajo cubierta y dos plantas bajo rasante, distribuido en dos portales.

La actuación incluye 131 plazas de garaje, de las cuales tres están destinadas a personas con movilidad reducida, 80 trasteros y una zona comunitaria con piscina. El presupuesto de ejecución material es de 7.398.529 euros.

Asimismo, se ha concedido la modificación de la licencia urbanística para la división de un local en tres estudios en la calle Quebrada, con vuelta a la calle Penitencia.

El proyecto transforma un local de 94,77 metros cuadrados construidos, situado en la planta baja de un edificio residencial, en tres espacios independientes de 30,61, 31,15 y 33,01 metros cuadrados, respectivamente, que dispondrán de acceso directo desde la calle. El presupuesto de ejecución material asciende a 67.000 euros.

Finalmente, se ha concedido licencia urbanística para la modificación del complejo inmobiliario del edificio situado en la calle Mariano de los Cobos número 1, mediante obras de demolición y reestructuración.

La intervención permitirá transformar varios espacios que anteriormente estaban destinados a oficinas, situados en la primera planta, en seis viviendas, con acceso desde las zonas comunes e independiente de otros usos. Además, un local comercial de la planta baja se convertirá en seis trasteros vinculados a las nuevas viviendas.

El presupuesto de ejecución material de las obras de demolición es de 20.280 euros y el correspondiente a la reestructuración del edificio asciende a 252.000 euros.

Carril bici

La Junta de Gobierno Local ha aprobado también el expediente de contratación y dispuesto la apertura del procedimiento abierto de licitación, con varios criterios de adjudicación, para ejecutar las obras correspondientes a la primera fase del proyecto de urbanización de aceras y carril bici en la carretera de Fuensaldaña.

Esta fase cuenta con un presupuesto de licitación de 2.787.123 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 14 meses.

La intervención se desarrollará en el tramo comprendido entre la avenida de Gijón y el enlace con la autovía A-62. La segunda contempla la continuación del itinerario entre la autovía y la glorieta de Fuente Berrocal.

El proyecto contempla la construcción de nuevas aceras y un carril bici en la carretera de Fuensaldaña, en el tramo comprendido entre la subida a Fuente el Sol y la glorieta de Fuente Berrocal. Asimismo, incluye la instalación de alumbrado y la mejora de la pavimentación del viario rodado desde la avenida de Gijón hasta dicha glorieta.

El objetivo es configurar un itinerario peatonal y ciclista seguro que permita conectar las urbanizaciones de La Galera y Fuente Berrocal con los barrios de Parva de la Ría y La Victoria y, desde estos, con el resto de la red de carriles bici de la ciudad.

Entre las actuaciones previstas se encuentra la ejecución de una senda peatonal y un itinerario ciclista, así como la construcción de una nueva calle que conectará la carretera de Fuensaldaña con la calle Parva de la Ría, donde se habilitará un carril de uso compartido para bicicletas y tráfico rodado.

También se proyecta una nueva glorieta que permitirá ordenar la circulación en la carretera, facilitar el acceso a la urbanización Salve Regina y conectar con la nueva calle hacia Parva de la Ría. A ello se suma la reordenación de la intersección con la subida a Fuente el Sol y la habilitación de un carril ciclista en la calle Canal para enlazar con la avenida de Gijón.

El proyecto incluye, además, la prolongación de la acera de la margen este de la carretera, frente a los números 21 a 37, y el acondicionamiento del firme de la carretera de Fuensaldaña. La intervención se completará con la instalación de mobiliario urbano, la plantación de arbolado, el ajardinamiento y la iluminación de todo el conjunto.

Por último, se contempla la construcción de una pasarela metálica sobre la autovía A-62 para dar continuidad al itinerario peatonal y ciclista y superar esta barrera viaria.

La nueva licitación se produce después de que la Junta de Gobierno Local aprobara, el 15 de junio de 2026, la resolución del contrato anterior de las obras de esta primera fase por incumplimiento de la empresa de sus obligaciones contractuales.

Dicha empresa no había reanudado los trabajos tras los requerimientos municipales y había comunicado su situación preconcursal y la imposibilidad de retomar la ejecución. Una vez completado el procedimiento administrativo y recabado el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León, se acordó la resolución contractual, lo que ha permitido tramitar un nuevo expediente de contratación para licitar las obras.