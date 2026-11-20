Conrado Íscar, presidente del PP de Valladolid. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El presidente del PP de Valladolid tiene claro que Feijóo ganó a Sánchez en el debate: “Venció la decencia”

Conrado Íscar, presidente del PP de Valladolid, ha valorado, en la mañana de este viernes, 20 de diciembre, el debate electoral a dos que se desarrolló en la noche de este jueves entre los candidatos a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), y Alberto Núñez Feijóo (PP).

“Ayer ganó la decencia. La foto y debate que vimos es a un expresidente hundido y acorralado. No tenía palabras para defenderse ante las preguntas que le hacía nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo”, ha asegurado Íscar.

El presidente del PP de Valladolid ha explicado que quedan nueve días hasta las elecciones en las que “vamos a seguir defendiendo el programa del PP y de Feijóo”.

“En breve tendremos el presidente que merece este país que es Alberto Núñez Feijóo”, ha apuntado Íscar señalando que “fue arrollador”.

“Una cosa es que te ganen y otra que te goleen. No pasó por debajo del futbolín de milagro”, ha añadido, refiriéndose a Pedro Sánchez.

Conrado Íscar ha insistido en que “cierto es que todos vimos la decencia y a un señor, el señor Pedro Sánchez, acorralado y que ha hundido a España”.

“No podemos seguir ocho años sufriendo con un presidente que ni quiere a España ni tiene presupuestos. Es improvisación tras improvisación. Con deuda, el precio de la gasolina. Lo tengo claro. España no está equivocada”, ha finalizado Íscar.