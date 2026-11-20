Imagen antes del pleno de la infancia en la Diputación de Valladolid. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La Diputación de Valladolid da voz a los pequeños en un pleno especial: “Tenemos que cuidar a los que nos van a cuidar”

La Diputación de Valladolid ha celebrado el primer Pleno del Consejo Provincial de Infancia y Adolescencia coincidiendo con el Día Mundial de la Infancia.

Una sesión que ha permitido dar continuidad al órgano de participación constituido el pasado año y en la que tomarán posesión los nuevos representantes de los niños, niñas y adolescentes de la provincia.

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, ha participado en el acto que ha reunido a los representantes de los centros educativos y entidades que forman parte del Consejo.

Durante la sesión se han presentado las conclusiones del proceso participativo desarrollado a lo largo de 2026, se han sometido a votación dos propuestas de actuación para el próximo año y se han abordado los asuntos incluidos en el orden del día. Ha salido adelante el Banco de la Amistad por votación.

“Es un día muy bonito de poner en valor a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y la Diputación de Valladolid a través del servicio de Familia dio un paso en este plenario. Donde marca el día a día de la provincia de Valladolid que ellos decidan”, ha indicado el presidente de la Diputación.

Íscar ha añadido que “tenemos que cuidar a los que nos van a cuidar no dentro de mucho” y ha animado a los niños, niñas y adolescentes a trasladar las necesidades que detectan en sus colegios y municipios y a implicarse en la mejora de sus entornos.

En este sentido, ha subrayado que el Consejo “debe servir para que sus ideas no se queden en palabras, sino que puedan convertirse en actuaciones concretas”. También ha felicitado a los nuevos consejeros y consejeras por asumir la responsabilidad de representar a sus compañeros y ha agradecido el trabajo realizado para elaborar las dos propuestas que se han sometido a votación.

La celebración de este primer Pleno ha supuesto un nuevo avance en el desarrollo del I Plan de Infancia y Adolescencia de la Diputación de Valladolid (2023-2026), aprobado en 2023 bajo el lema ‘Contigo Crecemos’.

El documento tiene como objetivo incorporar el Enfoque de Derechos de la Infancia y Adolescencia a las políticas públicas, siguiendo los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Agenda 2030 y los cinco objetivos marco de la iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF.

Uno de sus ejes fundamentales es promover la escucha activa de niños, niñas y adolescentes para que sus opiniones, necesidades y prioridades sean tenidas en cuenta en las decisiones que afectan a sus municipios.

Durante 2026, el alumnado de los doce centros de Educación Primaria y los ocho de Educación Secundaria representados en el Consejo ha participado en dos actividades destinadas a recoger sus propuestas y conocer su visión sobre el entorno en el que viven.

La primera, denominada ‘El semáforo del Consejo’, se ha desarrollado en cada uno de los centros educativos. A través de esta actividad, los participantes han identificado aquellos aspectos de su entorno que consideran positivos, los que podrían mejorar y los que creen que deberían cambiar en relación con la infancia y la adolescencia.

La segunda ha sido una jornada presencial de convivencia y trabajo conjunto celebrada en el Valle de los Seis Sentidos, recurso provincial en el que, con la colaboración de la Asociación REA, los participantes han podido compartir experiencias, reflexiones y propuestas.

A partir de las aportaciones recogidas, la técnica responsable del Plan ha concretado dos iniciativas para que sean debatidas y votadas en el Pleno: ‘El banco de la amistad’ y una ‘Exposición sobre los Derechos de la Infancia’. La propuesta que ha obtenido mayor respaldo será la que se impulse durante 2027, trasladando así las ideas de los propios menores a una actuación concreta.

Durante la sesión también se ha aprobado el acta anterior, han tomado posesión los nuevos miembros del Consejo y se ha abierto un turno de ruegos y preguntas.

Infancia

El Consejo Provincial de Infancia y Adolescencia constituye uno de los compromisos recogidos en el I Plan de Infancia y Adolescencia. Su Reglamento fue aprobado el 22 de julio de 2025 y el órgano se constituyó el 20 de noviembre de ese mismo año, con representación de alumnado de doce centros de Educación Primaria y ocho de Educación Secundaria, además de representantes institucionales y entidades sociales vinculadas a la defensa de los derechos de la infancia.

Forman parte del Consejo la Asociación REA, la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, el Área de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Diputación y los grupos políticos con representación en la institución provincial. UNICEF ha participado como entidad invitada, por su experiencia en la promoción de los derechos de la infancia y su responsabilidad en la red de Ciudades Amigas de la Infancia.

En este ámbito, la Diputación de Valladolid ha iniciado en 2026 el procedimiento para incorporarse a esta red, reforzando su compromiso con la participación infantil y adolescente y con la creación de entornos seguros y protectores en el medio rural.

Asimismo, la institución provincial, a través de su Centro de Formación y en colaboración con REA, ha desarrollado durante 2025 y 2026 cursos específicos sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) en entornos de ocio y tiempo libre, dirigidos a técnicos de las corporaciones locales.

Felipe II

La programación del Día Mundial de la Infancia ha concluido con una visita teatralizada al Palacio Pimentel, sede de la Diputación de Valladolid, en la que Felipe II ha sido el encargado de guiar a los participantes. La actividad se ha enmarcado en la conmemoración del quinto centenario del nacimiento del monarca, que tuvo lugar en Valladolid el 21 de mayo de 1527.

Día Mundial de la Infancia

Naciones Unidas conmemora el Día Mundial de la Infancia cada 20 de noviembre, fecha en la que se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y, treinta años después, en 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño. España ratificó este tratado internacional en 1990.

Esta jornada recuerda la importancia de garantizar los derechos de todos los niños y niñas, su acceso a la educación y la salud, su desarrollo en entornos seguros y protectores y su participación activa en las decisiones que afectan a sus vidas. Con esta celebración, la Diputación de Valladolid ha reafirmado su compromiso con una infancia y adolescencia escuchadas, protegidas y protagonistas del futuro de sus pueblos.