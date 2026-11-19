Valladolid, ciudad de encuentro y tradición en Navidad: "Queremos que la música impregne todos los rincones"

La primera teniente de alcalde y concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, ha sido la encargada de presentar este jueves 19 de noviembre la programación organizada por la Fundación Municipal de Cultura (FMC) de cara a la Navidad 2026/2027.

Un momento del año en el que "parece que relajamos el ritmo y miramos más a nuestro alrededor" y en el que Valladolid se presenta como una ciudad de encuentro, por cuarto año consecutivo, y tradición para estas fechas.

La edil ha avanzado que las actividades tendrán un "marcado sabor vallisoletano", con protagonistas de la sociedad local en el cartel como la Policía Municipal, para conmemorar su 200 aniversario, la celebración de los 40 años de la creación del club VRAC Quesos Entrepinares, o los 75 años de la llegada de FASA Renault a la ciudad.

La programación comprende actividades por diferentes espacios de la ciudad desde este 22 de noviembre y hasta el 10 de enero de 2027, con la música ostentando un papel protagonista. "Queremos que la música impregne todos los rincones", ha señalado.

Carvajal ha iniciado el recorrido por la programación con el cuarto pregón de Navidad, que tendrá lugar el 15 de diciembre en el Teatro Calderón y en el que participarán las jugadoras de rugby Claudia González, del VRAC, e Inés Antolínez, de El Salvador, además del cantante vallisoletano Gon Abril.

El acto contará, a su vez, con el acompañamiento de la banda de la Escuela Municipal de Música y estará conducido por el humorista, también de la ciudad del Pisuerga, Martín Luna. La asistencia al pregón es gratuita, pero es necesario retirar una invitación previamente a partir del 25 de noviembre.

Citas consolidadas y novedades

La Navidad volverá a contar en Valladolid con algunas de las citas que se han estrenado en ediciones anteriores y que obtuvieron un gran acogimiento por parte del público.

Entre ellas destacan dos que comenzaron su andadura en las navidades pasadas. La primera es la 'Villa Encantada', que convertirá la Plaza del Milenio en un pequeño poblado navideño a escala infantil y que estará abierta al público a partir del 4 de diciembre.

Según ha explicado Carvajal, esta propuesta contará con más "casitas" instaladas y la decoración correrá a cargo de la diseñadora vallisoletana, una de las de "mayor proyección internacional", Rosana Largo, aportando ese guiño a lo local.

También volverá el videomapping en la fachada de la Iglesia de La Antigua, con temática navideña y alusiones a algunos de los espacios más icónicos de Valladolid.

Bajo el título 'La primera Navidad', el espectáculo podrá disfrutarse los días 18 y 19 de diciembre, a las 20:30, 21:00 y 21:30 horas.

Respecto a las novedades, la edil ha destacado la experiencia inmersiva en el Museo Patio Herreriano bajo el título 'El Herreriano brilla con la Navidad'. La propuesta llenará de luz y sonido con espectáculos en sus tres espacios exteriores dentro de un inmueble que celebra los 25 años de su conversión.

Estos shows estarán disponibles del 14 al 23 de diciembre, de martes a sábado de 20:00 a 23:00 horas, y los lunes y domingos, de 18:00 a 23:00 horas, con entrada gratuita.

Otra de las novedades será el Encuentro de Coros de Voces Blancas Ciudad de Valladolid, cuya primera edición tendrá lugar el 12 de diciembre en la Iglesia del Salvador.

Este capítulo lo cierran los villancicos barrocos, que serán interpretados por primera vez ya que corresponden a una de las últimas investigaciones tras el hallazgo de las partituras dentro del archivo de la Catedral recientemente.

"Gracias a esa labor de investigación y localización de las partituras, vamos a poder disfrutar de algo que es un pequeño tesoro y que se ha descubierto en recientes fechas", ha incidido Carvajal. Esta actividad tendrá lugar el 22 de diciembre en la propia Catedral.

Reyes Magos y Papá Noel

Uno de los momentos cumbre se vivirá con la llegada de los Reyes Magos y Papá Noel a Valladolid. Este será uno de los instantes más deseados por los pequeños, que esperarán con ilusión para entregarles sus últimos deseos.

Papá Noel llegará acompañado el próximo 12 de diciembre a bordo de la tradicional 'Cabalgaza', que desde las 18:30 horas recorrerá el Paseo de Filipinos, las calles Gamazo, Duque de la Victoria y Ferreri hasta desembarcar en la Plaza Mayor, donde se realizará la tradicional ofrenda al Belén.

Dicho nacimiento comprende una de las propuestas de la Plaza Mayor y podrá visitarse a partir del 26 de noviembre junto al cartero real, que se encargará de recoger las cartas de los más pequeños.

El corazón de Valladolid también acogerá, el 21 de diciembre, la actuación 'Duende por Navidad', los villancicos tradicionales de la Asociación Cultural Zagalejos el día 23, y un recital a cargo de la Tuna de Derecho el día 26. Sus Majestades de Oriente llegarán, por su parte, en la tarde del 5 de enero, antes de entregar sus regalos a los más pequeños por la noche.

Música "muy presente"

La música coral, los villancicos, el folklore, los aires flamencos y la electrónica estarán "muy presentes" dentro de una programación musical que también se sacará a las calles dentro de una propuesta "muy valorada por la ciudadanía".

"Queremos que la música impregne todos los rincones, empezando por las calles, y pueda ser disfrutada más allá de lugares cerrados", ha sostenido la concejala de Educación y Cultura.

Las plazas de Santa Ana y Fuente Dorada serán el escenario para el ciclo de música coral, entre el 11 y el 29 de diciembre, en el cual participarán una veintena de agrupaciones que interpretarán sus repertorios de villancicos de forma simultánea.

Además del I Encuentro de Coros de Voces Blancas en la Iglesia del Salvador, el 12 de diciembre, la Iglesia de Santa Isabel de Hungría recibirá tres citas musicales de la mano de Vanesa Muela (18 de diciembre), el concierto preludio de Navidad de la Orquesta Laúdes Conde Ansúrez (19 de diciembre) y la actuación del grupo de folclore La Bazanca (27 de diciembre).

El concierto de villancicos barrocos 'Thesayri Musici Cathedralis: sonidos olvidados de Valladolid' en la Catedral, programado para el 22 de diciembre, contará con la participación del grupo local Accademia y el coro de Cámara Audio Nos, bajo la dirección de Verónica Rioja.

Las zambombas flamencas se abrirán paso en el atrio de la Iglesia de la Antigua el 19 de diciembre, en el atrio de la Catedral el día 20 y en la Plaza de Fuente Dorada el 22.

A todo este apartado musical hay que añadir el 'Christmas de autor', en el que el DJ vallisoletano Juan Laforga ofrecerá sesiones de vermú y de tarde el 24 de diciembre en el atrio de la Antigua y la plaza el Salvador y el 31 de diciembre en la calle Francisco Zarandona y en el atrio de la Catedral.

Cúpula del Milenio

La Cúpula del Milenio será uno de los espacios de mayor actividad en estas fechas. La FMC ha programado para estas instalaciones música, talleres y actividades para niños y jóvenes.

Precisamente, este mismo domingo 22 de noviembre arrancarán las actividades con el concierto sinfónico 'Historia del rock', de la mano de la banda y el coro de la Escuela Municipal de Música.

Una semana después, el día 29, la Orquesta de la Universidad de Valladolid interpretará 'Aladdín', un concierto con carácter solidario con Unicef.

Durante las vacaciones escolares se celebrará una nueva edición de Comando Pucela, una propuesta con la que se reta a los niños a poner a prueba sus dotes como detectives mientras aprenden, de manera divertida, sobre belenismo y la propia ciudad de Valladolid.

Este mismo programa incluye el escape-room para adolescentes, que se celebrará, junto a Comando Pucela, los días 23, 28, 29 y 30 de diciembre y que serán gratuitas previa inscripción en la Casa de Zorrilla a partir del día 12 del próximo mes.

Los más pequeños también tendrán su propia fiesta de Nochevieja, que se celebrará el miércoles 30 de diciembre y que incluye un concurso de disfraces, música y, cómo no, las campanadas.

Asimismo, habrá actividades benéficas como el 'Zumbatón', el 6 de diciembre, en beneficio de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, o la VI Gala Benéfica Navideña de Danza Infantil, el día 20, en favor de Down Valladolid.

Las Francesas

Por su parte, la Sala Municipal de Exposiciones de Las Francesas será, de nuevo, uno de los lugares protagonistas de estas fiestas a través del gran belén monumental, esta vez a cargo de la familia Angulo, que mostrarán algunos de los elementos más característicos del patrimonio arquitectónico de Castilla y León. Podrá ser visitado del 3 de diciembre al 10 de enero.

Aquí también se podrá visitar 'El secreto mágico de los Reyes Magos', que abrirá sus puertas el 22 de diciembre, hasta el 4 de enero, y en el que los más pequeños y sus familias descubrirán divertidos personajes dentro de una misión en la que deberán ayudar a Sus Majestades de Oriente a completar su viaje.

Teatros y museos

La FMC completa su programación de Navidad con una oferta para todos los públicos dentro del ámbito de las artes escénicas, actividades familiares, arte o literatura.

Por eso, la Casa de Zorrilla, el Teatro Calderón, el LAVA o el Museo de la Ciencia serán también espacios donde la Navidad se vivirá por todo lo alto en Valladolid, con diferentes propuestas a partir del mes de diciembre y hasta enero.