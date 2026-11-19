Aznar llama a concentrar el voto en el PP porque está en juego la “continuidad de la Constitución y la convivencia”

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha participado en la tarde de este jueves, 19 de noviembre, en un acto electoral en Valladolid, con la mirada puesta en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Lo ha hecho acompañado del presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, del presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar, y de los cabezas de lista al Congreso y al Senado por Valladolid, María Pardo y Jesús Julio Carnero.

“Para nosotros es una sensación de orgullo y satisfacción volver a estar en Valladolid y ver tantas caras conocidas y nuevas. Pasan los años, pero las ideas serias se mantienen. Es un placer pasar por la Plaza Mayor, por la Acera Recoletos y recibir el cariño de tanta gente”, ha explicado Aznar, recordando 1986.

El que fuera presidente del Gobierno entre los años 1996 y 2004 ha afirmado que “el primer objetivo es echar a Sánchez y la banda de Sánchez que se ha instalado en el Gobierno”.

“Una banda de delincuentes ocupó el gobierno de España. Tenemos que expulsar del Gobierno a una banda de delincuentes que ha tomado el país”, ha asegurado Aznar durante su discurso.

José María Aznar ha apuntado que “no votamos solo una alternancia de Gobierno” sino “sobre la continuidad de la constitución y la convivencia futura de los españoles”.

“Para conseguir el Gobierno Sánchez tuvo que pagar precios. Lo hemos leído. Yo compro el Gobierno dando una amnistía y la dio. Indultos, pactó con bilduetarras e hizo que todos los terroristas salgan a la calle”, ha defendido Aznar.

Ha asegurado que “hay que cambiar la mala política por buena” para “mantener la unidad de España” porque “no se puede aguantar pactar con prófugos de la Justicia que digan que han derrotado a España”.

“Vamos a imaginar que el 29 de noviembre Sánchez repite su mayoría. ¿Cuál sería el precio? No sería ni poner a los terroristas en la calle ni la amnistía. Habrá tantas naciones en España como votos de partidos nacionalistas necesite Sánchez”, ha asegurado.

Ha explicado que con un nuevo gobierno de Sánchez en España “viene el cambio constitucional en el país” y que “la unidad desaparezca”.

“Una cosa que era un ejemplo en España como el ferrocarril se ha convertido en un problema grave por dejación y falta de previsión. ¿Dónde está el dinero de los fondos europeos? ¿En qué se lo han gastado?”, se ha preguntado tras los accidentes de Adamuz y Urda.

Sobre Ceuta ha explicado que los españoles “no toleramos que nadie invada nuestro territorio sin hacer nada”.

“Todos los terroristas están en la calle. ¿Se puede hablar de una convivencia normal o no nos acordamos de Jon Goicoechea? Le llamé para decirle que me tiene para lo que necesite porque yo sé lo que es. ¿De qué han servido las políticas de apaciguamiento?”, ha añadido Aznar.

Aznar ha apostado por “reconstruir la nación española” apuntando que “necesitamos gestores buenos” para “defender los intereses de los españoles”.

“Son las elecciones más importantes de los últimos 50 años. Las tenemos que ganar y las vamos a ganar. ¿Qué le interesa a Otegui o a Puigdemont la salud de España? Lo que quieren es liquidar la nación y la Constitución”, ha señalado.

Todo para finalizar con un “con las cosas importantes no se juega y se cuidan” apelando, otra vez, a una “defensa de la Constitución”.

Gobierno "estable y fiable"

“Nosotros en Castilla y León somos el germen del gran presidente de España que fue Aznar. Aunaste fuerza con proyecto de futuro y lograste el cambio en España. Vamos a repetir para mandar a Sánchez a su casa y comenzar la reconstrucción con Feijóo. Aquí empezó todo contigo y empezará con él”, ha afirmado Alfonso Fernández Mañueco.

El presidente del PP de Castilla y León ha asegurado que “lo que marcará la diferencia en las elecciones será el trabajo” y ha pedido “redoblar esfuerzos” en “cada pueblo y barrio para sumar cada voto al PP”.

“Necesitamos todos los votos que estén a nuestro alcance. Necesitamos conseguir el cambio el 29 de noviembre. Hemos sufrido todos los españoles un gobierno nefasto y de pésima gestión y en Valladolid lo sabéis. Los ministros Puente y Redondo encabezan la papeleta en Valladolid. Es difícil hacerlo peor de lo que ellos lo han hecho”, ha añadido.

Ha hablado de las pulseras antimaltrato, de los accidentes de Urda y Adamuz cargando contra la ministra y la exministra.

“Puente ha sido el ministro que peor ha tratado a esta tierra. El PSOE tiene miedo de que se tache el nombre en las urnas. Valladolid va a votar por el cambio en España. Esto se tiene que terminar. El 29 de noviembre va a llegar el cambio. Daremos un baño democrático a Sánchez para sacarlo de La Moncloa”, ha añadido Mañueco.

El presidente de los populares en la Comunidad ha ensalzado a Feijóo como “el único para devolver la confianza y la seguridad a todos los españoles” y ha hablado de seguridad “cuando una persona se sube a un tren y preocuparse por el mantenimiento de los trenes” mencionando a las mujeres y a las pulseras antimaltrato.

También ha hablado de los jóvenes, los agricultores y los ganaderos “para que ganen en seguridad” y con “garantías para competir en igualdad de condiciones con otros países”.

“Necesitamos un gobierno estable y fiable que le baje los impuestos, que le dé seguridad. Gestionar bien es una obligación moral. Necesitamos más gestión y menos excusas. Eso es lo que necesita España. Necesita a Feijóo y lo vamos a conseguir si nos empleamos a fondo”, ha apuntado Mañueco.

“No hay que fiarse de las encuestas. Confiarse es perder. Solo vale el resultado de las urnas, el del 29 de noviembre. Hay que llenar las urnas de votos para el PP. España no puede quedar sometida al sanchismo, tiene que evolucionar con Feijóo. Hago un llamamiento para ser protagonistas de la historia de España. Votemos al PP y a Feijóo”.

Una España que dice "basta"

María Pardo, la cabeza de lista al Congreso del PP en Valladolid ha empezado con un “bienvenido a tu clan y a Valladolid”, dirigiéndose a José María Aznar.

“Somos extraordinariamente afortunados por reunirnos con total libertad. Algunos compañeros en el País Vasco se están jugando el tipo. El primer aplauso tiene que ir para ellos. Por la libertad”, ha incidido.

María Pardo ha incidido en que “nos importa España, nuestro país, nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de nuestros nietos, no el de los falsos, sino el de verdad”.

“Es una España que dice basta, que madruga, paga sus impuestos y que está harta de resignación. Os digo esta noche, desde Valladolid, que España no se resigna. El 29 de noviembre el PP va a ganar a Sánchez y España va a ganar a Sánchez. Esto va de cambiar un país y no un Gobierno”, ha añadido.

Pardo, sobre el Gobierno, ha indicado que “nos ha engañado”. “Nos dijeron que no iban a gobernar con los herederos de ETA, lo hicieron” y “tenemos un Gobierno y una familia corrupta”, ha explicado.

Frente a este “desastre” ha añadido que “tenemos una gran tarea por delante” para “la reconstrucción nacional” y “hablar al agricultor, al ganadero, al autónomo, a las familias y a decirles que nosotros no somos de ruido, sino que venimos con propuestas concretas”.

Ha pedido “menos burocracia y menos papeleo” y “bajar impuestos para que levantar la persiana cada mañana merezca la pena”.

“Hace falta una PAC fuerte. También vamos a trabajar por la automoción y por Valladolid que lo está pasando bien mal. Por todas las familias que se están jugando el pan. Aquí tendrán a un partido que va a luchar porque el Gobierno proteja el producto nacional y por las infraestructuras dignas”, ha recalcado Pardo.

Ha calificado “de vergüenza” como “miran a Valladolid” desde el gobierno de Sánchez en una “reconstrucción que nosotros sabemos hacerla”.

“Castilla y León ha sabido gestionar. Mañueco, he tenido el honor de gobernar y gestionar contigo y con el PP porque me has enseñado a dar la cara. Gracias a ti, Castilla y León ha mejorado en servicios públicos. Hemos dado oportunidades a los jóvenes. Nos preocupa servir y no ser servidos”, ha explicado Pardo.

Ha pedido el voto “de la gestión, de la decencia, de la ilusión, del cambio necesario” para el PP con el fin de que “nadie se quede en casa” y “para poner fin a la mentira, a la corrupción y a la resignación” y decir “por fin la verdad, la ilusión y la dignidad de España”.

"Recuperar la convivencia"

El cabeza de lista al Senado por Valladolid del PP, Jesús Julio Carnero, ha querido dar las gracias a José María Aznar y a su mujer Ana Botella “por acompañarnos” y ha ensalzado la figura de José Zorrilla”.

“Descreimiento. El presidente Aznar es un aldabonazo de lo que deberíamos de ser y no estamos siendo. Lo peor de estos ocho años del sanchismo no es la corrupción que es muy mala, sino que veamos el separatismo o estar sin presupuestos como algo natural”, ha explicado Carnero.

También ha apuntado a “la división de poderes” y “el ataque a jueces y periodistas”. “Hoy nos hemos levantado con la entrevista a Puigdemont. Estamos en el debate de la concordia y el mundo. Ayer se cumplieron 50 años de la Ley para la Reforma Política y se abrió la espita de la convivencia para el país. La necesitamos renovar el 29 de noviembre”.

Ha apostado por “recuperar la convivencia” para que España “vuelva a funcionar” y el “cambio necesario lo marca el presidente Feijóo que está Valladolid y Valladolid con él”.

“Querido presidente Aznar, aquí empezó todo. Estamos en el corazón de muchas cosas en Valladolid y de lo que ha marcado este partido. Tienes una franqueza de pensamiento y acción, presidente Aznar. También destaco tu valentía. No cambió tu discurso ni una bomba. Franqueza y valentía para echar al sanchismo”, ha añadido Carnero.

El número 1 del PSOE al Congreso por Valladolid “está tachado”, ha indicado Carnero, refiriéndose a Puente, y a la lista de los socialistas por Valladolid y se ha acordado también de Ana Redondo, la dos, en una “lista que es un holograma”.

“Tenemos que expulsar a estos ministros y plantar cara para echar al descarrilamiento de España. El cambio es necesario y lo encarna Alberto Núñez Feijóo”, ha finalizado.

"Nos jugamos todo"

El presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar, ha afirmado que “lo tenemos todos muy claro a falta de diez días para darlo todo” en “lo que venimos haciendo” y ha añadido que “nos jugamos todo” para que “España cambie” porque “no podemos seguir con lo que estamos”.

“España necesita un cambio y solo pasa por votar al PP. Me quiero acordar de todas las personas, de los parados, autónomos, del campo, de toda la situación en la provincia de Valladolid”, ha recalcado Íscar.

Ha pedido “un esfuerzo para salir a la calle y contar el proyecto del PP para “llevar a Feijóo a La Moncloa”