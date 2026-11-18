Alumnos de la Escuela de Ingeniería Agrícola y Agroambiental (INEA) de la Universidad Pontificia Comillas en Valladolid Cedida

Comillas INEA apuesta por una nueva generación de profesionales agroambientales con una formación que combina ingeniería y empresa. El próximo 28 de noviembre abre sus puertas en Valladolid para dar a conocer su propuesta educativa.

El futuro del campo se escribe con innovación, tecnología y talento

La transformación del sector agroalimentario exige profesionales capaces de unir conocimiento técnico y capacidad de gestión.

El nuevo Doble Grado en Ingeniería Agrícola y Agroambiental y Administración y Dirección de Empresas (ADE) que se imparte en Valladolid en el campus de Comillas INEA, de la Universidad Pontificia Comillas, responde a esa necesidad de forma directa y ambiciosa.

El 28 de noviembre Comillas INEA abre las puertas de su campus en Valladolid. Quienes se plantean estudiar ingeniería o combinarla con empresa pueden aprovechar la jornada para ver de cerca cómo se prepara a los profesionales del futuro y decidir si este es el camino que quieren recorrer.

Inscribirse es el primer paso hacia una formación que une conocimiento, propósito y oportunidades concretas para construir una carrera con sentido en uno de los sectores más estratégicos del momento actual.

La cita, permite conocer de cerca esta propuesta y el resto de la oferta del centro, recorrer las instalaciones, hablar con el profesorado y con estudiantes, profundizar en los planes de estudio, y explorar las salidas profesionales y las oportunidades internacionales.

Es el momento de imaginar cómo podría ser tu trayectoria: escuchar de primera mano cómo se trabaja aquí, resolver dudas sobre el día a día y descubrir si este entorno te impulsa a crecer como profesional y como persona.

Para muchos estudiantes, una jornada como esta se convierte en el punto de inflexión en el que deciden apostar por una formación que une rigor técnico y visión empresarial.

Construir un perfil único

Se trata de dos titulaciones oficiales completas que se cursan en cinco años y medio, diseñadas para formar a quienes quieren liderar el cambio en un sector esencial para la alimentación, la sostenibilidad y el futuro del planeta.

La ingeniería aporta la base científica y tecnológica, la experiencia práctica y las atribuciones profesionales de la Ingeniería Técnica Agrícola.

El ADE es exactamente el mismo que se imparte en Comillas ICADE en Madrid, con el mismo profesorado.

Esta combinación no es solo académica: es la oportunidad de construir un perfil único, capaz de entender el campo, la tecnología y la empresa con la misma solidez, y de convertir esa visión integral en proyectos reales que mejoren la forma en que producimos y consumimos.

Comillas INEA

Comillas INEA, el campus de la Universidad Pontificia Comillas en Valladolid, combina la ingeniería con una sólida formación empresarial en un entorno que permite aprender haciendo: finca de prácticas, invernaderos, laboratorios e instalaciones agrícolas reales, en contacto permanente con las empresas de Castilla y León.

El campus de Comillas INEA en Valladolid Cedida

Aquí no se aprende solo en el aula; se aprende sobre el terreno, con datos reales, con cultivos vivos y con retos que las empresas del sector enfrentan cada día.

Además del doble grado, ofrece el Grado en Ingeniería Agrícola y Agroambiental, al que se suma la Acreditación en Gestión de Empresas Agroalimentarias (GEA).

Es una vía para quienes prefieren centrarse en la ingeniería y, al mismo tiempo, adquirir competencias de gestión que les permitan no solo resolver problemas técnicos, sino también liderar equipos, optimizar recursos y tomar decisiones estratégicas en un contexto cada vez más exigente y global.

Una clase en Comillas INEA Cedida

Oportunidades laborales

En ambos casos, el valor está en la práctica, la innovación y la conexión con el tejido productivo. Los estudiantes no solo estudian la transformación del sector: la viven en el campus y la conocen a través de las compañías con las que trabaja el centro.

Eso abre oportunidades en toda la cadena agroalimentaria y agroambiental, desde la dirección técnica o la innovación en explotaciones y cooperativas hasta el desarrollo de negocio, la internacionalización o la profesionalización de empresas familiares.

Quienes se forman aquí salen preparados para ocupar posiciones de responsabilidad, para emprender con criterio técnico y empresarial, y para contribuir de manera tangible a un sistema agroalimentario más eficiente, sostenible y competitivo. No sé si es bueno dar ejemplos: profesionales formados aquí ocupan puestos de responsabilidad en empresas del sector agroalimentario en toda España.

Es una formación que no se queda en la teoría: se traduce en capacidad real de impacto.

Inscríbete en la jornada de puertas abiertas del 28 de noviembre y empieza a diseñar tu futuro.