El exjefe antidroga de Valladolid reconoce que era el responsable único de custodiar la droga en la ‘Operación Churruca’

El que fuera jefe del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid, Luis Fernández, actualmente en prisión por estar acusado de liderar una trama dedicada al tráfico de drogas y al desvío de cocaína incautada en operaciones policiales, declaró hoy en la Audiencia de Valladolid.

En este caso lo hizo como testigo en el juicio de la ‘Operación Churruca’, investigación dirigida por él y en la que se decomisaron 59 kilos de cocaína.

A preguntas del fiscal, el inspector del CNP aseguró que una vez que la droga llegó a comisaría, él era el único responsable de su custodia hasta el momento de la destrucción, dado que se almacenaba en una caja fuerte cuya única llave estaba en su poder.

En su maratoniana declaración, Luis Fernández reconoció que no participó en el traslado de la droga para el análisis en los laboratorios de Sanidad, pero se negó a responder a preguntas tanto del Ministerio Fiscal como de los abogados de la defensa.

En este caso por poder afectarle al proceso judicial que está abierto contra él, sobre otras cuestiones relacionadas con el manejo de la droga.

Así, no respondió cuando fue preguntado por las diferencias entre los paquetes de cocaína que se mostraron a los medios de comunicación en una rueda de prensa y los que figuraban en el atestado firmado por él.

Por otra parte, según recoge Ical, el inspector argumentó en su declaración que después de la explotación de la ‘Operación Silken’, investigación centrada en una red de narcotráfico dedicada a la producción y tratamiento de cocaína en Valladolid.

En la que se interceptaron más de 12 kilogramos de cocaína y fueron detenidas dos personas, había numerosos indicios y flecos de la actividad de este grupo criminal se mantenía activa.

En este sentido, Fernández, además de remarcar que él no dirigió la ‘Operación Silken’ y que la ‘Operación Churruca’ fue realizada en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera, argumentó que todas las peticiones a la autoridad judicial para pinchar teléfonos.

Y llevar a cabo la sonorización de vehículos estaban más que justificadas, y remarcó que no había duda de que movía “grandes cantidades de cocaína”.

El inspector del CNP también relató como en la madrugada del 1 de mayo, el mismo día que se procede a explotar la operación, las escuchas fueron claves para conocer los planes de la banda y saber que transportaban droga hacia Valladolid.

Así explicó que se estableció un dispositivo de seguimiento desde la localidad zamorana de Puebla de Sanabria.

Así, reconoció que en el momento de la detención en la A-62, en un dispositivo al lado del estadio José Zorrilla, uno de los dos vehículos que transportaba la droga, fue capaz de escapar y acabó huyendo por un camino de la localidad de Fuensaldaña.

No obstante, gracias a los dispositivos de sonorización ubicados en los coches sospechosos, Luis Fernández explicó cómo pudieron escuchar cómo estaban sacando la droga del coche que logró huir hasta una nave de Cubillas de Santa Marta.

Penas

El Ministerio Público pide diez años y medio de prisión y multas de cuatro millones de euros para cada acusado por tráfico de drogas de notoria importancia y pertenencia a grupo criminal. Uno de ellos afronta otros dos años por tenencia de arma prohibida.

La investigación de la Policía Nacional describe una organización jerarquizada, dirigida presuntamente por Juan Carlos I. R., con sus hijos Ernesto y Juan Antonio como colaboradores de confianza.

Otros integrantes se encargaban de contactar con proveedores gallegos, transportar los cargamentos y facilitar viviendas y vehículos para las operaciones.

Asturias y Galicia figuraban entre los destinos habituales de los desplazamientos de la red.

Los investigadores documentaron viajes rápidos durante la madrugada hacia territorio asturiano y Galicia, utilizando convoyes de vehículos de alta gama.

Algunos coches actuaban como ‘lanzaderas’ para detectar controles policiales, mientras otros transportaban cocaína escondida en dobles fondos.

Así, otro de los acusados puso a disposición del grupo su propio domicilio en una urbanización de la localidad de Trigueros del Valle como punto de reunión diario, centro logístico y estacionamiento de la flota automovilística de la organización.