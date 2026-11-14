Corte en la VA-20 entre dos calles de Valladolid para reparar una fuga: estas son las fechas

La empresa municipal Aquavall cortará al tráfico los dos carriles de la VA-20 en sentido Zamora, en el tramo comprendido entre la Avenida de Soria y la calle Dulzaina, para acometer una intervención de reparación en la red de abastecimiento de agua.

El corte comenzará a las 10:00h del próximo lunes 16 de noviembre y se mantendrá, según las previsiones iniciales, hasta el viernes 27 de noviembre.

La actuación responde a la detección de una fuga de agua bajo la calzada de la VA-20. Las primeras comprobaciones realizadas por los servicios técnicos de Aquavall han permitido localizar la incidencia en una tubería de abastecimiento de fundición, cuya reparación requiere intervenir sobre el pavimento.

La empresa municipal considera necesario acometer los trabajos a la mayor brevedad posible para evitar que la pérdida de agua provoque el descalce del terreno que sustenta la calzada, con el consiguiente riesgo de hundimiento del firme.

Por este motivo, la intervención obligará a restringir completamente la circulación en los dos carriles afectados mientras se desarrollan las labores de reparación y reposición de la zona intervenida.

Durante el periodo de obras, el tráfico en sentido Zamora se desviará por el Polígono de San Cristóbal, a través de las calles Níquel y Pirita, como itinerario alternativo al tramo cerrado.

Aquavall recomienda a los conductores que habitualmente utilizan esta vía que tengan en cuenta las restricciones y los desvíos previstos a la hora de planificar sus desplazamientos.

La duración estimada de los trabajos es de dos semanas, aunque el plazo definitivo dependerá del estado de la conducción y del terreno que se encuentre una vez abierta la calzada, así como de la evolución de las labores de reparación. La empresa municipal informará de cualquier modificación relevante en las previsiones de reapertura al tráfico.