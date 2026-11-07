Tres heridos en un accidente múltiple en la A-62 en Cubillas de Santa Marta

Tres personas han resultado heridas este sábado en un accidente múltiple en la A-62, en el municipio vallisoletano de Cubillas de Santa Marta.

El 112 de Castilla y León ha recibido varias llamadas que informaban de una colisión múltiple en el kilómetro 104 de la A-62, en Cubillas de Santa Marta, sentido Burgos, donde, se habían visto implicados tres turismos y al menos dos personas habían resultado heridas y no podían salir de los vehículos.

Desde la sala del 112 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado un equipo médico y ambulancias soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido finalmente a tres personas, una mujer de unos 60 años y dos jóvenes de unos 20 años, que han sido trasladados posteriormente en ambulancia de soporte vital básico acompañados por el equipo médico al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.