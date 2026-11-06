Las empresas de Aroyo con más de 20 años tienen premio: “Son testigos de la gran transformación”

Las empresas que llevan más de dos décadas levantando la persiana en Arroyo de la Encomienda tendrán, a partir de ahora, un reconocimiento propio.

El Ayuntamiento ha incorporado el sello Platino a su programa ‘Arroyo Éxito Empresarial’, una nueva categoría con la que quiere distinguir a los negocios que acumulan más de 20 años de actividad en el municipio y que han sido testigos de su transformación y crecimiento.

La nueva distinción se suma a los tres niveles que ya existían hasta ahora: Bronce, para empresas con más de dos años de implantación en Arroyo; Plata, a partir de cinco años; y Oro, para aquellas que superan la década de actividad.

Con la llegada del Platino, el Consistorio amplía así una iniciativa que busca reconocer la trayectoria del tejido empresarial local y dar visibilidad a quienes han contribuido a construirlo.

El programa cuenta ya con 160 negocios adheridos. De ellos, 98 lucen el distintivo de Oro, 43 cuentan con el de Plata y otros 19 tienen el de Bronce

Unas cifras que reflejan la implantación de esta iniciativa municipal, cuyos sellos pueden exhibirse en escaparates, vehículos comerciales, páginas web y otros soportes para acreditar la vinculación de cada establecimiento con Arroyo.

El alcalde, Sarbelio Fernández, ha destacado que la creación de la categoría Platino permitirá reconocer de manera específica a las empresas que llevan más de dos décadas desarrollando su actividad en la localidad.

Se trata, según ha señalado, de negocios que han acompañado al municipio durante “la gran transformación y el crecimiento experimentados durante este siglo”.

Fernández ha defendido también el papel del comercio y la empresa como motores de la economía local.

“El presente y futuro económico de Arroyo descansa sobre un tejido empresarial y comercial en crecimiento, la única vía válida y contrastada que genera empleo y riqueza, y garantiza el bienestar”, ha afirmado.

El regidor considera que el programa contribuye a dar visibilidad a emprendedores y empresarios que, con su dedicación, creatividad y esfuerzo, han conseguido poner en marcha y mantener sus proyectos

Hasta el 30 de noviembre

Las empresas interesadas ya pueden solicitar el distintivo que les corresponda por su antigüedad.

El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 30 de noviembre y está dirigido tanto a los negocios que quieran incorporarse por primera vez al programa como a aquellos que ya disponen de un sello y han alcanzado los años necesarios para acceder a una categoría superior.

La tramitación es sencilla y puede realizarse íntegramente por internet, sin necesidad de acudir al Ayuntamiento.

Basta con acceder a la página municipal, localizar el establecimiento, indicar la fecha de inicio de la actividad en Arroyo de la Encomienda y enviar el formulario.