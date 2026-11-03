Villa del Prado contará con un edificio de 'cohousing' para mayores con 70 viviendas: se invertirán 8,3 millones de euros

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente para la concesión demanial a iniciativa particular de una parcela municipal, situada en el entorno de la calle Monasterio de Nuestra Señora del Henar, en el barrio de Villa de Prado.

Una parcela que será destinada a la construcción y posterior gestión de un edificio residencial colectivo colaborativo o 'cohousing' para personas mayores, con una inversión mínima de 8,3 millones de euros para la ejecución de los trabajos.

El suelo sobre el que se levantará el complejo es una parcela municipal procedente de la gestión urbanística que cuenta con una superficie catastral de 2.400 metros cuadrados, valorada en 2.815.000 euros y calificada como dotacional de equipamiento público.

El expediente contempla una concesión demanial (de dominio público) de uso privativo por un plazo inicial de 50 años, prorrogable por otros 25 años adicionales una vez concluido el periodo primario.

La adjudicataria dispondrá de un plazo máximo de 30 meses para finalizar las obras a contar desde la concesión de la licencia de edificación.

El inmueble albergará al menos 70 unidades habitacionales y estará orientado a consolidar un modelo de vivienda colaborativa o 'cohousing'.

Esta fórmula combina zonas privadas individuales con un amplio porcentaje de superficie reservado a instalaciones de uso comunitario, como comedores, lavanderías, gimnasios y salas recreativas, diseñadas para potenciar las relaciones sociales, el acompañamiento mutuo y la convivencia de los residentes.

La propuesta busca favorecer la autonomía personal y el envejecimiento activo, ofreciendo un entorno asistido y comunitario sin renunciar a la privacidad de cada hogar.

La actuación se integra dentro del programa municipal Constelación, una estrategia orientada a poner a disposición del tejido social y económico parcelas públicas en desuso pertenecientes al Patrimonio Municipal del Suelo.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente para la concesión demanial a iniciativa particular de una parcela municipal, situada en el entorno de la calle Monasterio de Nuestra Señora del Henar, en el barrio de Villa de Prado, destinada a la construcción y posterior gestión de un edificio residencial colectivo colaborativo para personas mayores.

Parcela municipal, situada en el entorno de la calle Monasterio de Nuestra Señora del Henar, en el barrio de Villa de Prado Ayuntamiento de Valladolid

El suelo sobre el que se levantará el complejo es una parcela municipal procedente de la gestión urbanística que cuenta con una superficie catastral de 2.400 metros cuadrados, valorada en 2.815.000 euros y calificada como dotacional de equipamiento público.

El expediente contempla una concesión demanial de uso privativo por un plazo inicial de 50 años, prorrogable por otros 25 años adicionales una vez concluido el periodo primario.

La adjudicataria dispondrá de un plazo máximo de 30 meses para finalizar las obras a contar desde la concesión de la licencia de edificación.

Vivienda colaborativa

El inmueble albergará al menos 70 unidades habitacionales y estará orientado a consolidar un modelo de vivienda colaborativa o 'cohousing'.

Este esquema combina zonas privadas individuales con un amplio porcentaje de superficie reservado a instalaciones de uso comunitario, como comedores, lavanderías, gimnasios y salas recreativas, diseñadas para potenciar las relaciones sociales, el acompañamiento mutuo y la convivencia de los residentes.

La propuesta busca favorecer la autonomía personal y el envejecimiento activo, ofreciendo un entorno asistido y comunitario sin renunciar a la privacidad de cada hogar.

La actuación se integra dentro del programa municipal ‘Constelación’, una estrategia orientada a poner a disposición del tejido social y económico parcelas públicas en desuso pertenecientes al Patrimonio Municipal del Suelo.

La parcela objeto de este expediente procede de la gestión urbanística de suelo y se destina a un uso dotacional de equipamiento público.

Además, la concesión demanial permitirá el uso privativo de estos terrenos municipales para la construcción y explotación del edificio residencial colaborativo.