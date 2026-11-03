Alberto Redondo, alcalde de La Cistérniga Cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

El alcalde de La Cistérniga, antes de la moción: “Saldrá un gobierno Frankenstein por el voto de una tránsfuga”

El futuro político de La Cistérniga se decidirá este jueves, 5 de noviembre, a las 12.00 horas, cuando el Ayuntamiento celebre el pleno extraordinario en el que se debatirá la moción de censura contra el actual alcalde, Alberto Redondo.

Ante este escenario, el regidor ha defendido la legalidad del procedimiento, aunque ha cuestionado su legitimidad política y ha reivindicado la gestión realizada durante la legislatura.

“Tener los votos para cambiar un gobierno es una cuestión matemática. Tener un proyecto para gobernar La Cistérniga es una cuestión política”, ha señalado Redondo.

Además ha centrado buena parte de sus críticas en el papel de la concejala que, tras abandonar recientemente el grupo municipal del Partido Popular, ha pasado a convertirse en la pieza decisiva para sacar adelante la moción.

Hay que recordar que Centristas CCD, PSOE, Izquierda Unida y el Grupo Mixto del Ayuntamiento de La Cistérniga registraron una moción de censura contra el alcalde del Partido Popular de la localidad, Alberto Redondo, quien gobierna actualmente en minoría con cuatro concejales.

Las cuatro formaciones promotoras de la iniciativa han propuesto a la centrista Noemí Hernández Hidalgo para asumir la Alcaldía.

El alcalde ha calificado a la edil de “tránsfuga” y ha recordado que fue elegida en las listas del PP, que comunicó su salida del grupo municipal a los medios de comunicación antes que a su propia formación.

Ahora su voto resulta determinante para propiciar un cambio en el Ayuntamiento. “Los votos que la llevaron al Ayuntamiento no eran suyos: eran de los vecinos que confiaron en unas siglas y en un programa”, ha manifestado.

Redondo considera que la alternativa que se plantea responde más a la voluntad de desalojarle de la Alcaldía que a la existencia de un proyecto común para el municipio.

En este sentido, ha definido el posible nuevo Ejecutivo como un “gobierno Frankenstein”, unido, a su juicio, por el objetivo de apartarle del cargo.

También ha cuestionado que el PSOE, segunda fuerza más votada, no vaya a asumir la Alcaldía y que esta posibilidad se ofrezca a la candidatura menos votada.

“Es curioso y sospechoso. Por algo será”, ha apuntado.

En inversiones

Frente a las acusaciones de parálisis y desastre institucional, el alcalde ha defendido su gestión con cifras y actuaciones.

Según el balance municipal de inversiones correspondiente al periodo 2023-2026, el Ayuntamiento suma 5.168.854 euros en proyectos ejecutados y en marcha, a los que se añaden otros 1.049.402 euros correspondientes a doce actuaciones pendientes de pliegos. En conjunto, la inversión prevista supera los seis millones de euros.

La mayor parte de los recursos se ha destinado a calles, asfaltado y urbanización, con 2.348.353 euros. Las instalaciones deportivas concentran otros 1.327.390 euros, mientras que los parques infantiles, jardines y zonas verdes suman 460.261 euros. A estas partidas se añaden 367.455 euros destinados a maquinaria y vehículos municipales.

Entre los proyectos que se encuentran en marcha figuran la urbanización de la plaza Barrioncillo y la subida a las bodegas de la Plaza Mayor, las actuaciones en el Sector 3/4 y su abastecimiento de agua, la instalación de cámaras de control de acceso y las mejoras en las piscinas municipales.

El listado municipal también recoge inversiones en el consultorio médico, los colegios y la escuela infantil, además de la adquisición de una baldeadora para reforzar la limpieza de las calles.

A estas actuaciones se suman proyectos de carácter social y de servicios públicos, como la promoción de 80 viviendas sociales para jóvenes, la licitación de la residencia municipal a través de la Diputación Provincial y los trabajos para conseguir la declaración de Zona Básica de Salud.

“No hemos hablado de deporte, hemos invertido en deporte”, ha defendido el regidor, que ha asegurado que las instalaciones deportivas han sido una de las grandes prioridades de la legislatura.

También ha destacado el esfuerzo realizado para mejorar las calles, los accesos, las carreteras y los espacios públicos, así como para dotar al Ayuntamiento de mejores medios con los que prestar sus servicios.

El alcalde ha insistido en que su objetivo ha sido que La Cistérniga no sea únicamente un municipio dormitorio, sino una localidad con identidad y actividad propia.

"Hemos querido que la inversión llegue a los espacios donde las familias viven, juegan y conviven. No hemos querido que La Cistérniga sea solo un municipio donde se duerme. Hemos trabajado para que tenga vida propia, identidad, actividad cultural, deportiva y social", ha afirmado.

Redondo también ha puesto como ejemplo de la gestión municipal el acuerdo alcanzado con la Diputación Provincial de Valladolid para ejecutar el asfaltado del camino de Laguna sin coste para las arcas municipales.

Una actuación que, además de mejorar las comunicaciones, permitirá abrir una nueva conexión con Valladolid.

“Seguiremos luchando para que en mayo podamos seguir trabajando por mejorar La Cistérniga y la vida de sus familias”, ha concluido.