Vox no suspende los actos de precampaña tras la catástrofe de Urda y Abascal apunta al Gobierno: "La corrupción mata"

Dureza parlamentaria en plena precampaña y con el país conmocionado por el accidente ferroviario de Urda. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha protagonizado este miércoles un tenso acto político en Valladolid en el que ha rechazado frontalmente suspender su agenda electoral tras el siniestro en las vías.

Aunque el acto arrancó con un minuto de silencio en memoria de los fallecidos al ritmo del 'La muerte no es el final', el líder de la formación dejó claro de inmediato que no pensaba dar un paso atrás en sus críticas al Gobierno de la nación.

"Claro que estamos de luto, pero que no utilicen el luto para callarnos. No vamos a aceptar un luto que nos amordace", proclamó Abascal ante los militantes congregados, justificando que su partido no está "de fiesta, sino trabajando, como el resto de los españoles".

Santiago Abascal en el mitin de precampaña de Vox en Valladolid. Rubén Cacho. ICAL.

Lejos de rebajar la tensión institucional, el dirigente de Vox cargó con inusual dureza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de manera muy directa contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien llegó a tildar de "ministro de la Muerte" tras afearle sus publicaciones en redes sociales tras el suceso.

Ataque a la gestión de las infraestructuras

Durante su discurso en la capital vallisoletana, Abascal vinculó el descarrilamiento en Toledo con otros episodios recientes como las riadas o el siniestro de Adamuz para señalar la gestión del Ejecutivo central.

"La corrupción mata y el fanatismo ideológico mata", aseveró ante el auditorio, denunciando la falta de inversión en la red de transporte nacional mientras, según criticó, se destinan partidas presupuestarias a la financiación de proyectos ferroviarios e infraestructuras en el extranjero como Marruecos o Egipto.

Tras animar a los asistentes a sumarse a las concentraciones institucionales en la Plaza Mayor de Valladolid, el líder de Vox remató su intervención llamando a las urnas de cara a los comicios del próximo 29 de noviembre, insistiendo en que "España no se merece esto" y exigiendo depurar responsabilidades políticas al máximo nivel antes de que se formalicen las conclusiones de la investigación judicial y técnica.