Cepa 21, primera bodega que desarrolla un sumiller con IA para elegir el vino perfecto: descuento del 10% en compras

¿Qué vino elegir para una cena especial? ¿Cuántas botellas hacen falta para una celebración con amigos? ¿Cuál es el mejor regalo para alguien que disfruta descubriendo nuevos vinos?

Elegir una botella no siempre resulta sencillo, especialmente cuando entran en juego las preferencias personales, el tipo de ocasión o el desconocimiento de las distintas referencias.

Con el objetivo de facilitar estas decisiones y acercar el mundo del vino a todo tipo de consumidores, la vallisoletana Bodegas Cepa 21, el proyecto más personal de José Moro en Ribera del Duero, presenta LIA, convirtiéndose en la primera bodega en desarrollar un recomendador de vino basado en inteligencia artificial.

Permitirá a los usuarios recibir asesoramiento personalizado a través de una conversación en tiempo real.

La iniciativa, desarrollada por Cima Digital, en la que la bodega lleva trabajando desde hace tiempo, supone un nuevo paso en su apuesta por incorporar las posibilidades que ofrecen las tecnologías emergentes al sector vitivinícola.

LIA nace con una vocación eminentemente práctica: trasladar al entorno digital una parte del asesoramiento que tradicionalmente ha acompañado a la compra de vino, ayudando al consumidor a encontrar la referencia que mejor responde a sus gustos, necesidades y circunstancias.

Para ello, la herramienta se integrará directamente en la página web de Cepa 21, donde los usuarios podrán interactuar con ella mediante un chat, plantear sus preguntas de forma natural y recibir recomendaciones adaptadas a cada situación.

El lanzamiento responde a la visión de José Moro de seguir explorando nuevas formas de acercar el vino al consumidor, combinando el conocimiento y la experiencia acumulados durante generaciones con las oportunidades que brinda la tecnología.

Una apuesta por la innovación que no busca sustituir la tradición, sino poner las nuevas herramientas digitales al servicio del vino, facilitar su conocimiento y hacer más accesible la experiencia de compra.

El vino adecuado para cada momento

Lejos de limitarse a mostrar un catálogo de productos, LIA está concebida como una herramienta de conversación capaz de orientar al usuario durante el proceso de elección y compra de los vinos de Cepa 21.

Su funcionamiento es sencillo e intuitivo: basta con acceder al chat disponible en la página web de la bodega y explicar qué se está buscando para recibir una recomendación personalizada. Así, por ejemplo, un usuario podrá preguntar qué vino llevar a una cena con amigos, qué referencia elegir para una ocasión especial o cuál puede ser el regalo más adecuado para una persona con determinadas preferencias.

También podrá consultar cuántas botellas necesita para organizar una comida o celebración en función del número de invitados. La inteligencia artificial permitirá interpretar las necesidades planteadas en cada conversación y ofrecer respuestas que faciliten la elección, sin necesidad de contar con conocimientos previos sobre vino.

El objetivo es simplificar uno de los momentos que más dudas puede generar entre los consumidores y ofrecer una experiencia de compra más cercana, cómoda y personalizada.

Una forma de trasladar al canal digital el acompañamiento y la atención que se espera de un establecimiento especializado, aprovechando las posibilidades de la inteligencia artificial para establecer una relación más directa con cada usuario.

Además de recomendar vinos, LIA funcionará como un nuevo canal de información sobre Cepa 21, permitiendo descubrir las características de sus diferentes referencias, conocer mejor la filosofía de la bodega y consultar sus propuestas de enoturismo.

De esta manera, el asistente no solo facilitará la compra, sino que también contribuirá a acercar al público la historia, el territorio y las experiencias que forman parte del universo de la marca.

La herramienta estará disponible tanto desde ordenadores como desde dispositivos móviles, integrada en la propia web de la bodega.

Para incentivar su utilización, Cepa 21 ofrecerá un 10 % de descuento a quienes realicen sus compras a través de LIA, una ventaja que se aplicará directamente en el carrito una vez seleccionados los vinos.

LIA

El propio nombre de la herramienta refleja la voluntad de Cepa 21 de establecer un vínculo entre tradición e innovación. LIA nace de la combinación de las palabras «lías» e «inteligencia artificial», un guiño al vocabulario enológico que permite conectar la identidad del proyecto con la tecnología que lo hace posible.

Las lías, los sedimentos naturales que permanecen tras la fermentación del vino, forman parte de los procesos tradicionales de elaboración y pueden desempeñar un papel importante en su evolución y complejidad. Una referencia al conocimiento enológico que, trasladada al entorno digital, da nombre a una herramienta concebida para facilitar el descubrimiento del vino desde una perspectiva diferente.

Con LIA, Cepa 21 busca también responder a los nuevos hábitos de consumo y a una forma de relacionarse con las marcas cada vez más digital, inmediata y personalizada.

La posibilidad de conversar directamente con un asistente, plantear dudas concretas y recibir orientación sin salir de la página web representa una nueva manera de acompañar al consumidor, especialmente a quienes se acercan al vino con curiosidad, pero no siempre disponen de los conocimientos necesarios para elegir con seguridad.

Innovación al servicio del cliente

Desde su bodega de Castrillo de Duero, José Moro ha impulsado una forma de entender el vino que combina el respeto por el viñedo y el territorio con una búsqueda constante de la excelencia. Una inquietud que se traduce tanto en la evolución de los procesos de viticultura y elaboración como en la incorporación de nuevas herramientas que permitan mejorar la relación con el consumidor.

La incorporación de la inteligencia artificial se enmarca así en una filosofía de trabajo que ha acompañado a Cepa 21 desde sus orígenes: explorar nuevas posibilidades para seguir evolucionando sin renunciar a la identidad de Ribera del Duero ni al conocimiento vitivinícola que constituye la base del proyecto.

En los últimos años, esta apuesta por la innovación se ha materializado también en una profunda evolución del trabajo en el viñedo y en bodega, con la aplicación de principios de viticultura regenerativa y nuevas técnicas de elaboración orientadas a conseguir vinos más precisos, frescos y elegantes. Con LIA, esa voluntad de evolución da ahora un paso más allá del proceso de elaboración y llega directamente a la experiencia del consumidor.