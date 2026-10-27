Así será el rocódromo más grande de Castilla y León y uno de los mayores de España que abrirá en Valladolid

Skala llega a Valladolid. La marca ha anunciado que levantará una “completa instalación deportiva de escalada y fitness en el barrio de Los Santos-Pilarica de Valladolid” en concreto entre las calles Nube de Magallanes, Cosmología y Nebulosa.

“Con el mismo espíritu que Skala en Burgos, escalada para todos los niveles, gimnasio, ocio para familias y un espacio donde pasar el día”, señalan.

Además, será un lugar pensado para escalar, entrenar, jugar y compartir, con la misma filosofía de cercanía, calidad y buen ambiente con la que abrieron sus puertas, allá por 2023, en Burgos.

“Queremos que Valladolid tenga un centro de referencia donde cada persona, sea cual sea su edad y su nivel, encuentre su sitio”, señalan desde Skala.

Informan que será un edificio de unos 3.000 m² sobre una parcela de 4.200 m² donde se podrá escalar, entrenar, jugar y comer en el mismo sitio. Escalada para quien empieza y para quien quiere progresar, y actividades para niños, familias, colegios y empresas.

“Será el rocódromo más grande de Valladolid y de Castilla y León, y uno de los mayores de España y de Europa”, explican desde Skala.

Skala Valladolid será uno de los centros deportivos, enfocados en la escalada, más completos de todo el país. Con escalada, entrenamiento, pádel, restauración y actividades para familias, colegios y empresas, todo bajo el mismo techo.