Una fallecida y dos heridos tras un atropello en el Paseo de Zorrilla de Valladolid

Una mujer ha fallecido y dos hombres han resultado heridos tras un accidente de moto a la altura del número 178 del Paseo de Zorrilla, en Valladolid capital, como ha informado el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

El centro de Emergencias recibía una llamada a las 20:15 horas de este lunes, 26 de octubre, alertando del atropello.

Desde la sala del 112 se ha informado a la Policía Local de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias (Sacyl) que ha movilizado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, los servicios de emergencia comunicaban que se trataba de un atropello de una moto a dos peatones.

En el lugar del siniestro, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento de una mujer de unos 70 años y se ha atendido a dos varones.

Un hombre de unos 70 años ha sido trasladado en UVI móvil al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid y otro varón, de unos 55 años, el conductor de la moto, que ha sido evacuado en ambulancia soporte vital básico al mismo hospital.