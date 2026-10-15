Pedro Sánchez y Santiago Abascal eligen Castilla y León para la batalla de la precampaña electoral de la próxima semana

Castilla y León se convertirá la próxima semana en el epicentro de la política nacional. La precampaña electoral del 29 de noviembre ya ha comenzado y la Comunidad está teniendo un enorme papel protagonista en estos primeros días.

Tanto es así que el actual presidente del Gobierno de España y líder del PSOE, Pedro Sánchez, eligió Ponferrada (León) hace unos días para iniciar los mítines con el objetivo de aglutinar votos en la próxima cita con las urnas.

Ahora, el socialista vuelve a la Comunidad. En concreto, según ha anunciado el partido a través de X (antes Twitter), Sánchez ha elegido Valladolid para su próxima parada.

Te esperamos El lunes 19 de octubre PEDRO SANCHEZ EN VALLADOLID A partir de las 18 horas en la Cúpula del Milenio #LaFuerzaDeLaGente https://t.co/PC0COQyQuI — PSOE VALLADOLID (@psoevalladolid) October 15, 2026

El presidente estará en la Cúpula del Milenio a partir de las 18:00 horas. Casualmente, se trata del mismo espacio donde Sánchez cerró la campaña del PSOE de Castilla y León para las elecciones autonómicas de marzo de este año.

De esta manera, será la segunda vez que Pedro Sánchez visite en este año marcado por las urnas. Aquella última vez, el presidente estuvo acompañado por el candidato socialista a las autonómicas, además del actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien fue alcalde de Valladolid, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, natural de la ciudad del Pisuerga.

El líder de Vox, por su parte, ha anunciado dos paradas en la Comunidad. Aunque no coincidirán con la provincia, la decisión de ambos habla a las claras de la disputa que existe en Castilla y León por los votos.

Santiago Abascal estará el martes, 20 de octubre, en Ponferrada (León). El lugar escogido para este "gran acto público", tal y como está anunciado, será la Plaza Mayor de la localidad berciana.

🔴 GRAN ACTO PÚBLICO de @Santi_ABASCAL en Ponferrada 🗓 Martes, 20 de octubre 🕑 19:00 h. 📍Plaza Mayor (Plaza del Ayuntamiento) 🇪🇸 NO TE LO PIERDAS 🇪🇸 https://t.co/7tu20fttXZ — VOX 🇪🇸 (@vox_es) October 15, 2026

En esta primera parada se dirigirá directamente a la ciudadanía, entre la que buscará aglutinar apoyos para reforzar sus resultados de cara a las elecciones generales.

Dos días más tarde, Abascal continuará su ruta en Burgos, donde esta vez dará una declaración a medios de comunicación. El líder de Vox ha elegido la céntrica Plaza Mayor de la ciudad, a las 12:00 horas, para este acto de precampaña.

🔴 GRAN ACTO PÚBLICO de @Santi_ABASCAL en Ponferrada 🗓 Martes, 20 de octubre 🕑 19:00 h. 📍Plaza Mayor (Plaza del Ayuntamiento) 🇪🇸 NO TE LO PIERDAS 🇪🇸 https://t.co/7tu20fttXZ — VOX 🇪🇸 (@vox_es) October 15, 2026

De esta manera, Sánchez y Abascal apuestan por Castilla y León como territorio en el que medirse fuerzas en estas primeras semanas de precampaña electoral, con la vista puesta en el 29 de noviembre.