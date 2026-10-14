Carnero apela al plan industrial de Renault para su continuidad en Valladolid: “Tiene un gran compromiso con la ciudad”

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha hablado, en esta mañana de miércoles 14 de octubre, de las declaraciones de François Provost, consejero delegado del Grupo Renault, que ponía el foco sobre el futuro a medio plazo de la planta vallisoletana.

Provost aseguraba que la presión de los híbridos enchufables importados de China ha provocado un 20% en la producción de la planta y criticaba que las ayudas españolas incentiven vehículos que compiten directamente con los híbridos fabricados allí.

La actividad, en principio, está asegurada durante los próximos tres o cuatro años y Renault no plantea un cierre, pero advierte de la renovación futura de modelos como el Captur y Symbioz que dependerá de la competitividad industrial.

“Tengo que significar que Renault tiene aprobado un plan industrial que es la hoja de ruta para lo que queda en la presente década y ese es un instrumento de total y absoluta garantía”, ha afirmado Carnero.

El alcalde de Valladolid ha añadido que, en lo que sí que coincide con el CEO de Renault es en “un hecho que todos los europeos sentimos” como es la “falta de flexibilidad de la normativa de emisiones por parte de la Unión Europea”.

“Siempre he dicho que Europa tiene que tomar cartas en el asunto y darse cuenta de que el mundo, además de tener europeos, tiene ciudadanos procedentes de otros continentes y tenemos que ser competitivos. Europa está obligada a defender y a hacer que seamos competitivos”, ha añadido el alcalde.

Carnero se ha mostrado convencido de que Renault “como ha demostrado a lo largo de la historia en 75 años de vida en Valladolid” tiene “un profundo compromiso con la ciudad de Valladolid”.

“Todas las decisiones que tome tendrán en cuenta la sintonía entre Renault y Valladolid. Lo más importante es que tiene aprobado el plan industrial y tiene una hoja de ruta segura y estable para la automoción en la ciudad de Valladolid”, ha finalizado.

Sobre Gotion y los presupuestos

Sobre Gotion, el alcalde de Valladolid ha afirmado que es “un proyecto de futuro en el que todos los vallisoletanos creemos”.

También ha hablado de los presupuestos del Ayuntamiento de Valladolid para los que “están trabajando de forma interna” en las distintas concejalías con la “intención de que el Ayuntamiento de Valladolid vuelva a tener por cuarto año consecutivo un presupuesto”.

Ha añadido que tener presupuesto es “muy importante” y que los españoles “hemos estado sin él”. “Se establecen las prioridades y en lo que se quiere gastar e ingresar para satisfacer las necesidades”, ha añadido.

Sobre los presupuestos de la Junta para Valladolid ha defendido que “tenemos que analizarlo” y que “espera que haya muchas más inversiones” tras el correspondiente estudio.