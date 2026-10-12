Herida una mujer tras sufrir un atropello en Arroyo de la Encomienda

Una mujer de alrededor de 70 años resultó herida esta tarde tras sufrir un atropello por parte de un turismo en el cruce entre las calles Picones y La Almendrera, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), en un suceso que ocurrió minutos antes de las 19:00 horas, según informó el 112.

En el lugar, los alertantes solicitaron asistencia para la mujer, que estaba consciente pero presentaba un golpe en la cara y sangraba.

Como consecuencia del aviso acudieron agentes de la Policía Local de la localidad y a una ambulancia enviada por Emergencias Sanitarias – Sacyl. También se informó a la Guardia Civil de Tráfico.