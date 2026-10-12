Herida una mujer tras sufrir un atropello en Arroyo de la Encomienda
La víctima presentaba un golpe en la cara y sangraba.
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Una mujer de alrededor de 70 años resultó herida esta tarde tras sufrir un atropello por parte de un turismo en el cruce entre las calles Picones y La Almendrera, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), en un suceso que ocurrió minutos antes de las 19:00 horas, según informó el 112.
En el lugar, los alertantes solicitaron asistencia para la mujer, que estaba consciente pero presentaba un golpe en la cara y sangraba.
Como consecuencia del aviso acudieron agentes de la Policía Local de la localidad y a una ambulancia enviada por Emergencias Sanitarias – Sacyl. También se informó a la Guardia Civil de Tráfico.