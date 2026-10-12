Detenido el responsable de una inmobiliaria de Valladolid por una estafa de 18.000 euros

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Valladolid el 9 de octubre al responsable de una oficina inmobiliaria como presunto autor de un delito de estafa, después de que falsificara la firma de los vendedores de una propiedad en un contrato de arras y recibiera en su cuenta bancaria personal 18.000 euros del comprador.

La investigación se puso en marcha el 16 de septiembre, cuando un hombre se personó en las dependencias de la Policía Nacional en la comisaría de distrito de Valladolid–Delicias para interponer una denuncia tras haber sido víctima de una estafa.

Según manifestó a los agentes, el responsable de una oficina inmobiliaria de la capital le había engañado para quedarse con 18.000 euros de su propiedad.

Los investigadores constataron que la víctima había manifestado al empleado de la inmobiliaria su interés por adquirir una propiedad en venta. El agente inmobiliario le había presentado un contrato de arras por un importe de 18.000 euros para adquirir dicha propiedad, firmado por los dueños de la misma.

La víctima rubricó el contrato e ingresó el dinero en el número de cuenta que figuraba en el contrato, de la que era titular el agente inmobiliario.

Tras varias demoras en la continuación del proceso de compra que suscitaron las sospechas de la víctima, la estafa finalmente se descubrió cuando un tercer intermediario inmobiliario que trabajaba para los vendedores de la propiedad se entrevistó con él y le preguntó si seguía interesado en la adquisición del inmueble, puesto que había otros compradores que habían preguntado.

La víctima le mostró al intermediario el contrato de arras que había firmado y descubrieron en ese momento que las firmas de los compradores eran falsas y que estos no tenían conocimiento de haber rubricado ningún contrato.

Los agentes de la Policía Nacional corroboraron en sus pesquisas que las efectivamente eran falsas y que eran obra del presunto autor.

La víctima también había reclamado el dinero al agente inmobiliario. Este le manifestó que “estaba pasando un mal momento económico” y “necesitaba el dinero para afrontar unos pagos inmediatos”. Por todo esto, agentes de la Policía Nacional en Valladolid detuvieron a este hombre como presunto autor de un delito de estafa en la mañana del 9 de octubre.

El detenido, que carecía de antecedentes, fue oído en declaración en dependencias policiales y posteriormente quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido para ello.

Las diligencias policiales, así como sus conclusiones han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente dándose por concluida la investigación.