Un día muy especial para celebrar los 20 años del Valle de los Seis Sentidos. Fotografía: Diputación de Valladolid.

El Valle de los Seis Sentidos sopla 20 velas en un día histórico: han pasado 32.259 visitantes en lo que va de año

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha participado este sábado en el Valle de los Seis Sentidos, en Renedo de Esgueva, en los actos de celebración del XX aniversario de este parque temático pionero.

Lo ha hecho acompañado por el alcalde de la localidad, Jesús Carlos Martín, y por el expresidente de la Diputación Ramiro Ruiz Medrano, quien presidía la institución cuando se puso en marcha el parque en 2006.

Íscar ha destacado que este sábado se celebran “dos décadas de vida, de ilusión y de recuerdos” en un espacio que ha acompañado el crecimiento de varias generaciones de niños y familias de la provincia.

Con motivo de la efeméride, el presidente ha visitado la exposición '20 años. 20 miradas', compuesta por 20 fotografías repartidas por el antiguo palacio de los Power, que condensan gráficamente cada uno de los años de historia del parque.

La muestra recoge momentos icónicos de estas dos décadas y permite comprobar cómo varias generaciones de niños y familias han crecido jugando y descubriendo la naturaleza en este rincón de la provincia, con “sonrisas, abrazos, alegría, diversión y toneladas de compañerismo” en cada una de las imágenes.

La exposición permanecerá abierta para todos los visitantes que lleguen durante un año, con motivo de la celebración del aniversario. Además, pone en valor la labor realizada por Ramiro Ruiz Medrano, entonces presidente de la Diputación, para poner en marcha un centro que, según ha señalado Íscar, “ha marcado un antes y un después en el Valle del Esgueva”.

Para celebrar el aniversario, la Diputación ha preparado además un fin de semana repleto de actividades para todos los públicos, con propuestas lúdicas y culturales.

Tras la visita a la exposición, la jornada ha continuado en el anfiteatro del parque con la entrega de los premios de la gincana familiar.

Red de centros turísticos

El presidente ha hecho hincapié en la importancia de la red de centros turísticos de la Diputación, enclaves como el Valle de los Seis Sentidos, el Canal de Castilla, los castillos o los diferentes museos provinciales, a los que ha definido como “un auténtico motor de dinamización, un revulsivo para el turismo y una herramienta fundamental de apoyo y arraigo para el medio rural”.

Por este motivo, el presidente ha agradecido la presencia de las familias que se han acercado al parque, cuya “fidelidad” e “ilusión” ha calificado como “el verdadero motor que da sentido a este espacio”, recordando que cada fin de semana el Valle se llena de familias que disfrutan de sus actividades, atracciones y juegos.

En este sentido, el número de visitantes del Valle de los Seis Sentidos ha crecido un 62,3 por ciento en lo que va de año en comparación con 2025. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto se han contabilizado 32.259 visitantes, frente a los 19.879 del mismo periodo del año pasado.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha participado este sábado en el Valle de los Seis Sentidos, en Renedo de Esgueva, en los actos de celebración del XX aniversario de este parque temático pionero.

Lo ha hecho acompañado por el alcalde de la localidad, Jesús Carlos Martín, y por el expresidente de la Diputación Ramiro Ruiz Medrano, quien presidía la institución cuando se puso en marcha el parque en 2006.

Íscar ha destacado que este sábado se celebran “dos décadas de vida, de ilusión y de recuerdos” en un espacio que ha acompañado el crecimiento de varias generaciones de niños y familias de la provincia.

Con motivo de la efeméride, el presidente ha visitado la exposición '20 años. 20 miradas', compuesta por 20 fotografías repartidas por el antiguo palacio de los Power, que condensan gráficamente cada uno de los años de historia del parque.

La muestra recoge momentos icónicos de estas dos décadas y permite comprobar cómo varias generaciones de niños y familias han crecido jugando y descubriendo la naturaleza en este rincón de la provincia, con “sonrisas, abrazos, alegría, diversión y toneladas de compañerismo” en cada una de las imágenes.

La exposición permanecerá abierta para todos los visitantes que lleguen durante un año, con motivo de la celebración del aniversario. Además, pone en valor la labor realizada por Ramiro Ruiz Medrano, entonces presidente de la Diputación, para poner en marcha un centro que, según ha señalado Íscar, “ha marcado un antes y un después en el Valle del Esgueva”.

Para celebrar el aniversario, la Diputación ha preparado además un fin de semana repleto de actividades para todos los públicos, con propuestas lúdicas y culturales.

Tras la visita a la exposición, la jornada ha continuado en el anfiteatro del parque con la entrega de los premios de la gincana familiar.

Red de centros turísticos

El presidente ha hecho hincapié en la importancia de la red de centros turísticos de la Diputación, enclaves como el Valle de los Seis Sentidos, el Canal de Castilla, los castillos o los diferentes museos provinciales, a los que ha definido como “un auténtico motor de dinamización, un revulsivo para el turismo y una herramienta fundamental de apoyo y arraigo para el medio rural”.

Por este motivo, el presidente ha agradecido la presencia de las familias que se han acercado al parque, cuya “fidelidad” e “ilusión” ha calificado como “el verdadero motor que da sentido a este espacio”, recordando que cada fin de semana el Valle se llena de familias que disfrutan de sus actividades, atracciones y juegos.

En este sentido, el número de visitantes del Valle de los Seis Sentidos ha crecido un 62,3 por ciento en lo que va de año en comparación con 2025. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto se han contabilizado 32.259 visitantes, frente a los 19.879 del mismo periodo del año pasado.