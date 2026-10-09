Imagen de uno de los carteles colocados en la fachada de El Penicilino. EL ESPAÑOL de Castilla y León

Habrá que esperar para la vuelta del Penicilino, que retrasa su fecha de reapertura

El Penicilino no volverá en este mes de octubre, tal y como estaba previsto inicialmente. Los vallisoletanos tendrán que esperar a la reapertura de este mítico bar de la ciudad del Pisuerga después de que la empresa haya tenido que retrasar sus intenciones.

Así lo confirman fuentes de la actual empresa propietaria del local, Beher Pucela S.L., que precisamente ya conoce la zona al tener justo al lado de El Penicilino, en la propia Plaza de la Libertad, otro negocio de restauración donde sí actúan bajo la identidad de su marca.

La compañía salmantina, conocida por su amplia trayectoria en el mundo de los embutidos, adquirió el local del antiguo Penicilino tras la reforma del edificio y decidió dar una segunda vida al alma de este establecimiento que durante más de un siglo fue punto de referencia para los vallisoletanos.

La fachada de El Penicilino que da a la Plaza de la Libertad anuncia que "vuelve la zapatilla que dejó huella". EL ESPAÑOL de Castilla y León

Beher decidió entonces mantener la esencia de El Penicilino y no solo se hizo con el establecimiento, sino que también adquirió la marca con el objetivo de "respetar y homenajear el concepto original que con tanto cariño nos han transmitido nuestros clientes de Valladolid".

Así lo trasladaron hace un mes a este periódico, cuando comenzaron a anunciar la reapertura del bar para mediados de octubre. Finalmente, la empresa ha tenido que retrasar la reapertura al mes de noviembre, debido, principalmente, a las variaciones del calendario.

"Los plazos iniciales que marcamos fueron antes de empezar la propia obra", aclaran las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla y León. Una vez comenzaron los trabajos de remodelación del local, se encontraron con los retrasos "habituales" en este tipo de proyectos.

"Se debe exclusivamente a los propios trabajos, coordinación entre gremios, llegada de materiales y equipos, etc.", insisten desde la empresa.

Precisamente, niegan que este retraso pueda deberse a cualquier incidencia con las licencias "ni otros asuntos". "Nada tiene que ver", recalcan.

De esta manera, la nueva fecha de reapertura ahora será durante el mes de noviembre, aunque por el momento no quieren marcar un día concreto a la espera de que las obras estén más avanzadas.

Vallisoletanos y visitantes podrán volver a disfrutar de la mítica zapatilla que tanta huella dejó en la ciudad del Pisuerga, así como de sus conocidos brebajes que durante tanto tiempo hidrataron a los clientes. Pero tendrán que esperar un poco más.