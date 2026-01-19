El vallisoletano Alberto Gutiérrez, fundador de Civitatis, viajará al espacio en una misión este jueves

Valladolid tocará las estrellas. El emprendedor vallisoletano Alberto Gutiérrez, fundador de la plataforma turística Civitatis, formará parte de la tripulación de la misión NS-38 de Blue Origin.

De esta manera se convierte en uno de los pocos ciudadanos españoles que han cruzado la línea de Kármán, el límite reconocido del espacio exterior. Gutiérrez se sitúa cronológicamente tras Miguel López-Alegría, Pedro Duque y el leonés Jesús Calleja, entrando así en un selecto grupo de españoles que han vivido la experiencia espacial.

La compañía aeroespacial fundada por Jeff Bezos ha confirmado que el lanzamiento tendrá lugar el jueves 22 de enero de 2026 desde el Launch Site One, en el oeste de Texas (Estados Unidos). La ventana de despegue se abrirá a las 8:30 horas CST, lo que corresponde a las 15:30 horas en España.

De Valladolid al espacio

Nacido en Valladolid en 1983, Alberto Gutiérrez es una de las figuras más destacadas del emprendimiento tecnológico y turístico en España.

En 2008 decidió unir su pasión por los viajes y el entorno digital para fundar Civitatis, un proyecto que comenzó como una colección de guías de viaje gratuitas y que hoy se ha convertido en la plataforma líder mundial de visitas guiadas y excursiones en español y portugués.

“Fundar Civitatis fue un sueño que me permitió conectar a millones de personas con la cultura y la historia de nuestro planeta. Ahora, tener la oportunidad de ver la Tierra desde el espacio es una experiencia que trasciende lo profesional y lo personal”, ha señalado el empresario vallisoletano.

Durante 15 años al frente de la compañía como CEO, Gutiérrez impulsó un crecimiento exponencial basado en la curación del producto y la excelencia en la experiencia del usuario. A finales de 2025 cerró su etapa como consejero delegado para centrarse en su labor estratégica dentro del Consejo de Administración, un cambio que le ha permitido explorar nuevos horizontes, esta vez de forma literal.

Alberto Gutiérrez viajará a bordo de la cápsula New Shepard junto a otros cinco tripulantes: Tim Drexler, Linda Edwards, Alain Fernandez, Jim Hendren y Andrew Yaffe. Durante el vuelo, los pasajeros experimentarán varios minutos de ingravidez y podrán contemplar la curvatura de la Tierra antes de regresar de forma segura bajo paracaídas en el desierto texano.

Desde su creación, Civitatis ha tenido como objetivo acercar experiencias culturales y de ocio a viajeros de todo el mundo, alcanzando actualmente más de 1,2 millones de usuarios mensuales. El viaje espacial de su fundador simboliza, según el propio Gutiérrez, la culminación de una visión marcada por la curiosidad y la exploración.