El temporal obliga a intervenir a los Bomberos en Valladolid: cae un árbol junto al Campo Grande sobre una farola
Los profesionales han tenido que actuar también en la Avenida del Mundial y en la CL-610.
El temporal de los últimos días en Valladolid ha obligado a intervenir a los Bomberos de la ciudad a lo largo de este fin de semana. De hecho, el pasado sábado, la nieve dejó una bella estampa navideña en la ciudad del Pisuerga.
Los Bomberos de Valladolid actuaron, este domingo 18 de enero, en la CL-610, en las proximidades de Puente Duero, para retirar un árbol caído que impedía el paso.
Una actuación que los profesionales han calificado como “necesaria” para “devolver la seguridad a la vía lo antes posible”.
Además, un árbol ha caído también junto al Campo Grande de la ciudad del Pisuerga y ha afectado a una farola del lugar, como han confirmado fuentes de la Policía Municipal a EL ESPAÑOL de Castilla y León.
Por suerte no hay que lamentar heridos en días marcados por la nieve y el viento en Valladolid.