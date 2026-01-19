Humor, memoria y emoción: un menú perfecto con excelentes obras para disfrutar esta semana en el LAVA

Imagen de Matres, una de las obras de las que se disfrutarán en el LAVA. Fotografía: LAVA.

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA), de la Fundación Municipal de Cultura, ha presentado obras únicas que se van a poder disfrutar en el lugar esta semana, en una apuesta por reunir ‘todos los mundos en un escenario.

Serán tres las propuestas que darán cabida a diferentes temáticas, miradas y lenguajes escénicos que harán disfrutar a todo el público.

Todo, con tres propuestas que dan a cabida a diferentes temáticas, miradas y lenguajes escénicos: desde el humor ácido de Charlas de azucarillo al teatro comprometido de El invencible verano de Liliana, protagonizado por la actriz mexicana Cecilia Suárez, y la tierna historia para público familiar que narra Matres.

Charlas de azucarillo

La semana se abre el jueves 22 (20:30h) con Charlas de azucarillo, de la compañía Las Couchers, espectáculo premiado con el Mejor Intérprete de Circo en los Premios de las Artes Escénicas Valencianas que apuesta por el humor absurdo para desmontar, entre risas, el negocio de la felicidad.

Bajo la apariencia de una charla motivacional, Consuelo y Socorro invitan al público a un recorrido tan delirante como liberador. Dos personajes excéntricos que, con su empresa de asesoramiento, ayudan a la gente a tener una 'vida plena'.

Con una mezcla de humor físico y absurdo, Charlas de azucarillo ironiza sobre la obsesión contemporánea por la felicidad permanente, los discursos de autoayuda y la exigencia de vivir siempre en plenitud.

El invencible verano de Liliana

La palabra transforma el dolor en un acto de justicia en El invencible verano de Liliana (sábado 24, 20:30h). Protagonizado por la reconocida actriz mexicana Cecilia Suárez, la función llega al LAVA con las entradas agotadas.

La obra, dirigida por Juan Carlos Fisher, adapta el libro homónimo de Cristina Rivera Garza, Premio Pulitzer 2024, que se adentra en una historia real marcada por la búsqueda de justicia. La autora se centra en su hermana, Liliana, asesinada en 1990, para construir un testimonio luminoso y conmovedor que transforma el dolor en un acto de amor, memoria y justicia.

Matres

El LAVA completa su programación el domingo día 25 (18:30h) con la propuesta para público familiar Matres, de Campi qui pugui teatre, que llega a Valladolid avalada por el Premio FETEN 2025 a la Mejor Autoría, el Premio del Público de la Mostra d'Igualada y el Premio de la Crítica de Artes Escénicas de Cataluña al Mejor Espectáculo Familiar.

Matres narra el crecimiento de un niño en un entorno marcado por la presencia de tres mujeres fundamentales en su vida: su madre, su tía y su abuela. Con sensibilidad y humor, el espectáculo aborda temas como la maternidad, la pérdida y el paso del tiempo, celebrando la vida desde la mirada de la infancia y recordando la importancia de los vínculos.

Información práctica

Las entradas para el Charlas de azucarillo tienen un precio único de 10 euros. Por su parte, las localidades para Matres pueden adquirirse por 5,50 euros. Ambas están disponibles en la página web lavavll.es (servicio con recargo) y en taquilla (abierta de martes a sábado de 12 a 14 y de 18 a 20:30 horas y domingos de función, desde dos horas antes del comienzo de la misma).

El programa de artes escénicas contemporáneas ofrece descuentos en taquilla, para menores de 30 años, desempleados, grupos organizados y estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León y de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León.

Además, el LAVA ofrece entradas a precios reducidos en los espectáculos familiares para personas en situación de desempleo, familias numerosas y grupos organizados.

Continúan a la venta los abonos para el programa SCNAFamiliar, que permiten seleccionar seis o diez espectáculos familiares entre enero y mayo y disfrutar de hasta 20 euros de descuento, además de poder beneficiarse de precios especiales para algunas de las propuestas programadas esta temporada.