Un conductor queda atrapado tras un accidente con otro coche y volcar en una zona de pinares de la provincia de Valladolid

Un conductor de 38 años ha resultado herido esta tarde después de sufrir un accidente con otro turismo y volcar en una zona de pinares en Pozal de Gallinas (Valladolid), quedando atrapado en el interior de su vehículo.

La sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 15:41 horas alertando del incidente en el kilómetro 66 de la carretera CL-602.

El alertante precisaba asistencia sanitaria para el hombre, que se encontraba consciente pero con contusiones por todo el cuerpo y atrapado en el vehículo.

El aviso se ha trasladado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y al servicio de emergencias de Sacyl, que ha enviado una UVI móvil hasta el lugar.

Tras recibir el aviso, los Bomberos de la Diputación de Valladolid han movilizado una dotación de bomberos de Medina del Campo con apoyo del parque de Tordesillas.

Finalmente, en el momento en el que han llegado el conductor ya había podido abandonar el vehículo y se encontraba fuera del mismo. No obstante, ha sido evacuado en la UVI móvil hasta el hospital de Medina del Campo.