Dioni (62) y un bar de pueblo que da dinero con la lotería: “Hemos repartido más de 154.000 € en grandes premios”

Dioni en el Bar Mirador de Peñafiel. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Peñafiel es un municipio de la provincia de Valladolid que en la actualidad cuenta con una población, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 5.143 habitantes y que pasa por ser una de las localidades más bellas de Castilla y León.

Solo 55 kilómetros separan al lugar de la capital vallisoletana. Una villa repoblada y reconquistada que cuenta con una dilatada historia que queda patente en su nombre, derivado de una frase que fue pronunciada por el conde Sancho García de Castilla al poner su espada en lo alto del castillo: ‘Esta será la peña fiel de Castilla’.

Precisamente es la fortaleza de Peñafiel el monumento que domina el lugar desde lo alto de su cerro. En uno de esos patios está el conocido Museo Provincial del Vino y toda la fortificación se encuentra en un gran estado de conservación.

Merece la pena visitar la localidad vallisoletana para disfrutar de todo su encanto y, también, para hacer una parada en el Bar Mirador, que Dionisio Perucha Arranz, más conocido como Dioni, abrió hace 33 años.

En su establecimiento hostelero también se puede probar suerte con la lotería, de hecho, como confiesa nuestro entrevistado, “ha dado grandes premios a lo largo de la historia del lugar”.

El Bar Mirador de Peñafiel. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La vida de Dioni

“No soy una persona a la que le guste definirse a sí mismo. Prefiero que sean los demás los que lo hagan. Yo intento sacar adelante mi negocio con trabajo y esfuerzo, cada día”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, el hostelero.

Dioni nació hace 62 años en Peñafiel, donde lleva viviendo toda la vida. Suma 40 años en el mundo de la hostelería y 33 con el Bar Mirador, que él mismo abrió hace 33 primaveras y que sigue de moda, tanto tiempo después.

“De pequeño quería ser músico. Me he criado en una familia de músicos y he tocado en la Banda Municipal de Peñafiel desde los 12 a los 22 años. Tocaba el saxo tenor. Sin embargo, mi vida giró para dedicarme al mundo hostelero”, apunta.

Ahí fue cuando aparece el Bar Mirador de Peñafiel.

Un bar con más de 30 años de historia

“Anteriormente había trabajado en otros bares, pero, hace 33 años, abrí el Bar Mirador que se ubica en la Plaza de los Comuneros de Peñafiel. Se llama así porque es una casa con un mirador”, nos explica nuestro protagonista.

Se trata de un bar pequeño, con unos 50-60 metros cuadrados, acogedor y que resulta perfecto para tomarse un refresco y disfrutar de una buena charla. En el lugar trabaja Dioni y su mujer Pilar le echa una mano en todo lo que puede.

Interior del Bar El Mirador. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Tenemos buena música. Aquí los vecinos y forasteros pueden tomarse una cerveza y disfrutar y también pueden sellar sus loterías. La gente dice que es un sitio acogedor”, explica el hostelero.

De hecho, nuestro protagonista ha dado algún gran premio de varios sorteos en todos estos años.

Premios de la lotería y futuro

“En estos 33 años de historia hemos repartido más de 154.000 euros en grandes premios de lotería. 70.645€ en Euromillones 43.998€ y en La Primitiva otros 43.998 y 40.134 y algunos más”, recuerda nuestro entrevistado.

La zona de loterías del Bar El Mirador. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Dioni apunta que, hoy en día, es “muy difícil” sacar adelante un negocio hostelero en el medio rural. Sin embargo, apunta que “está viviendo de ello” y que “puede seguir adelante con su negocio”.

“Los gastos de un bar, al mes, pasan de los 1.000 euros. Hay que trabajar mucho para amortizarlo. El futuro lo veo complicado pero mi objetivo pasa por llegar a la jubilación con El Mirador”, finaliza Dioni.

Larga vida al Bar El Mirador de Peñafiel.