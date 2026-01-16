Javier, vallisoletano nominado a los Goya de fotografía de boda: “La novia de blanco crea una conexión simbólica”

El fotógrafo vallisoletano Javier Gil ha sido nominado en la categoría Boda de los Premios Goya de Fotografía Profesional, uno de los galardones más prestigiosos del sector a nivel nacional e internacional.

Esta nominación sitúa a Javier Gil y a su empresa Dúo Producciones entre los profesionales más destacados de la fotografía española, en un certamen que reconoce la excelencia, la creatividad y la innovación técnica en las distintas disciplinas del medio fotográfico.

Los Premios Goya de Fotografía Profesional se han consolidado desde su creación como un referente dentro del sector, atrayendo candidaturas de fotógrafos de toda España y de otros países.

La categoría Boda es una de las más competitivas del certamen, ya que exige no solo un alto dominio técnico, sino también una notable capacidad narrativa y artística, capaz de transformar momentos reales en relatos visuales con profundidad emocional.

La imagen nominada de Javier Gil Cedida

Gil explica así la obra nominada: “Es una fotografía donde predomina la presencia femenina y el color blanco como hilo conductor. Se pueden observar dos bloques diferenciados: por un lado, un grupo de monjas; por otro, una pareja de recién casados. El novio toma de la mano a la novia y, en un gesto sutil, parece despedirse del grupo religioso, un detalle sencillo que refuerza la lectura emocional de la imagen".

Además, añade que: “La novia, vestida de blanco, crea una conexión simbólica entre distintas formas de entrega y elección vital. Como colofón, en el lado izquierdo aparece el toldo de un restaurante con el nombre ‘La Favorita’, un detalle que añade una lectura simbólica y casi irónica, aportando una capa final de significado a la escena”

Captada sin intervención, la fotografía destaca por su capacidad para transformar un instante cotidiano en un relato visual cargado de matices. La atención al gesto, al color y a los pequeños detalles revela una mirada madura y sensible, alineada con la fotografía de boda contemporánea y con los criterios de excelencia que justifican la nominación de Javier Gil en los Premios Goya de Fotografía Profesional.