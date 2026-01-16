Uno de los elevadores de Parquesol lleva un mes sin funcionar: el PSOE exige y el Ayuntamiento le responde

El elevador de la ladera Este de Parquesol, que une al barrio vallisoletano con la Avenida de Salamanca, lleva un mes fuera de servicio por culpa de una avería en el tren de ruedas. Mientras el PSOE ha denunciado una "falta de diligencias" del Ayuntamiento en su reparación, el gerente de Auvasa, Eduardo Cabanillas, ha recordado que fueron los socialistas quienes adjudicaron el contrato que incluía el mantenimiento integral.

Tras todo este tiempo de avería, el concejal del PSOE Luis Vélez ha reclamado este viernes que se provea de un estocaje mínimo de piezas para "reparaciones rápidas" en unas instalaciones que superan los 330.000 usos anuales.

Para el concejal socialista, que el Ayuntamiento de Valladolid no dé una fecha concreta de reparación y que se limite a señalar que están esperando a la llegada de una pieza es "una explicación insuficiente para una instalación de uso intensivo y estratégico para varios barrios de la ciudad".

Además, ha recordado que este tipo de situaciones "no son excepcionales" y se ha advertido "en reiteradas ocasiones de la necesidad de mejorar la gestión del mantenimiento de los sistemas de movilidad vertical".

Para ello, ha exigido que se dote de un "stock básico de piezas de reposición" para evitar "retrasos inasumibles en la resolución de averías".

Sin embargo, Eduardo Cabanillas se ha sorprendido por la acusación de "falta de diligencias" porque se puso en marcha con un contrato que adjudicó el gobierno anterior y, concretamente el propio Vélez, que incluía el mantenimiento integral de la instalación.

"La puesta en servicio de esta instalación, con una importante inversión de 5,6 millones de euros, se precipitó sin pruebas suficientes para inaugurarlo, previo a las elecciones municipales de mayo de 2023", ha recordado el gerente de Auvasa.

Además, ha incidido en que en dicho contrato "ni se incluyó el estocaje de piezas básicas ni tampoco el tiempo de respuesta de la empresa para sustituir esas piezas".

"Vaya buena gestión que dejaron. El resultado de este contrato y las escasas pruebas de servicio las estamos sufriendo ahora. Solo el año pasado esta instalación perdió 1.600 horas de servicio por averías y sustituciones de piezas", ha explicado.

En cualquier caso, Cabanillas ha resaltado que están a la espera de que la empresa reponga el tren de ruedas del elevador de la ladera Este que se ha estropeado "a pesar del poco tiempo de vida útil".