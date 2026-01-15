El festival más largo del mundo vuelve a sonar en Valladolid con la intención de juntar a varias generaciones

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha presentado hoy en Salón de Recepciones de la Casa Consistorial la 31ª edición de Valladolindie acompañada por Roberto Terne, organizador del ciclo musical; María José Pozo, técnico de actividades culturales del Centro Buendía de la Universidad de Valladolid y Antonio Ruiz, gerente de Palausa Centro. Cedida

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha presentado hoy en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial la 31ª edición de Valladolindie, el ciclo musical conocido como el festival más largo del mundo.

En el acto ha estado acompañada por Roberto Terne, organizador del festival; María José Pozo, técnico de actividades culturales del Centro Buendía de la Universidad de Valladolid, y Antonio Ruiz, gerente de Palausa Centro.

Valladolindie abrirá esta nueva edición con tres citas en el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) – Fundación Municipal de Cultura. El ciclo arrancará este viernes 16 de enero con el concierto de Sexy Zebras.

El trío madrileño, formado en 2005, llega a Valladolid para presentar su último trabajo, Bravo, en una actuación que ha colgado el cartel de entradas agotadas hace más de un mes. Nominados en 2015 al Premio MTV Europe Music Award al Mejor Artista Español, Sexy Zebras es una de las bandas más potentes del panorama nacional, reconocida por la energía y solidez de sus directos.

La programación continuará el 13 de febrero con Miss Caffeina, que presentará su nuevo disco, Buenasuerte, una propuesta de pop sofisticado y contemporáneo.

El 21 de marzo será el turno de Besmaya, grupo emergente que se ha consolidado como uno de los referentes del indie de nueva generación gracias a su último trabajo, Nuevos lemas.

Las entradas para los conciertos de Miss Caffeina y Besmaya en el LAVA están disponibles en las páginas web oficiales de los artistas y en www.elfestivalmaslargodelmundo.com.

Además de las actuaciones en el LAVA, Valladolindie extenderá su programación a otros espacios de la ciudad con conciertos de bandas como Los Ganglios, Lady Banana o Sho Hai, reforzando así su carácter abierto y urbano.

Celebrado de forma ininterrumpida desde 1995, Valladolindie se ha consolidado como el ciclo de conciertos más veterano del país.

A lo largo de tres décadas, el festival ha sabido adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo cultural, a la evolución de los públicos y a la aparición de nuevas propuestas artísticas, permitiendo a varias generaciones seguir de cerca el desarrollo de la música alternativa y la escena independiente hasta su consolidación como un fenómeno de masas.

Valladolindie desarrolla gran parte de su programación en la Sala Blanca del LAVA, con la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Palausa Centro y el Centro Buendía de la Universidad de Valladolid.