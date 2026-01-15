Dani (41) abre una nueva panadería en un pueblo con Museo del Pan: “La inversión ha superado los 200.000 €”

Imagen de la cafetería de Madapan con el obrador al fondo. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Situada en la comarca natural de Tierra de Campos, se estima que las raíces de Mayorga de Campos se encuentran en el antiguo asentamiento vacceo de Meóriga. Una localidad vallisoletana que, en la actualidad y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuenta con una población de 1.354 habitantes.

Cuenta con un rico patrimonio histórico y alberga una significativa muestra de arte mudéjar. Ante la falta de piedra en la comarca se impuso el mayor uso del ladrillo para construir viviendas y edificios religiosos.

Recorriendo sus calles nos damos cuenta de su larga historia de iglesias mudéjares del siglo XV, y se ubica el buzón más antiguo de España que data del año 1793, ni más ni menos. La Puerta del Arco o la Puerta del Sol de su muralla y el rollo gótico de Justicia son lugares para visitar.

En el pueblo vallisoletano también podemos deleitarnos con el Museo del Pan, situado en la Iglesia de San Juan de Mayorga. Allí se puede conocer la historia del pan, desde su origen hasta sus variedades, además del proceso de producción y la evolución de este alimento que pasa por ser parte esencial de nuestra cultura.

“Abrimos el 1 de julio de 2025 Madapan Café Obrador. Mayorga se quedó, en octubre de 2024, sin panadería y decidimos lanzarnos a la aventura, un socio y yo. Un pueblo con Museo del Pan no podía estar sin panadería”, asegura Daniel Paniagua en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Tras una gran inversión, el negocio abrió sus puertas y ahora dispensa pan a los vecinos del pueblo, también a los de alrededor e incluso a alguna tienda de Valladolid capital.

Barras de pan recién hechas en el obrador de Madapan. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Su vida

“Soy una persona tranquila y sencilla. Me gusta estar en Mayorga y sigo quedando para tomar café con los amigos de aquí, de toda la vida. También me encanta pasar tiempo con mi familia”, asegura Daniel en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Nuestro entrevistado nació en Mayorga y lleva prácticamente toda la vida en la localidad vallisoletana. Recuerda con especial cariño sus tiempos mozos, disfrutando de la libertad que te da un pueblo.

“Llevo, prácticamente toda la vida en Mayorga salvo el tiempo que estuve estudiando la carrera en Valladolid. También estuve en Lima (Perú) cinco años. Volví cuando iba a nacer mi primera hija, en 2020, a Mayorga”, matiza.

Aunque su trayectoria profesional está ligada al ámbito sanitario, Madapan nace como “un proyecto independiente, centrado exclusivamente en el oficio panadero y en el territorio”, con la colaboración de su socio.

La apertura de la panadería y 200.000 euros de inversión

“Llevábamos tiempo con la idea de abrir una panadería. La familia de mi mujer tuvo una durante muchos años que tuvo que cerrar. En octubre de 2024 bajó la persiana la Panadería Quiñones. Un pueblo como Mayorga, con un Museo del Pan, se quedaba sin panadería. El municipio no solo tiene un Museo del Pan, tiene memoria panadera. Abrir Madapan, el 1 de julio de 2025, no fue una oportunidad de negocio sino una responsabilidad con esa historia”, añade nuestro entrevistado.

El nombre del establecimiento, que se ubica en la plaza de la localidad y que cuenta con un total de siete trabajadores, tres de ellos a tiempo completo y uno a parcial, surge de la unión de los apellidos de ambos socios.

Imagen de la nueva panadería Madapan en Mayorga. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Contamos con un espacio de 260 metros entre obrador, espacio de tienda y pequeña cafetería. La inversión ha superado los 200.000 euros”, añade nuestro entrevistado, tras lanzarse a la aventura.

Allí, además de comprar un pan de gran calidad, podemos disfrutar de un suculento zumo de naranja natural o de un café de Colombia.

Apuesta por el pan y las elaboraciones artesanas

“Vendemos pan de cuadros, candeal de toda la vida, chapatas, barras, pan de centeno, de semillas y, a veces, también elaboramos pan integral. También hacemos dulces típicos, y bizcochos o panetones”, explica Daniel.

Al día pueden llegar a hacer, como confiesa nuestro entrevistado, unas “400-500 piezas de pan” a los que hay que sumar “dulces y demás elaboraciones” que están marcadas por la calidad.

Imagen del obrador de Madapan. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Damos pan de calidad. Somos un obrador artesanal. Competimos con el pan congelado que no es lo mismo. Nosotros ofrecemos barras de 400 gramos a 1,30 euros que es pan de verdad. Lo fermentamos de un día para otro y damos lo mejor al cliente. No buscamos hacer más pan, sino hacerlo mejor. Pan que dure, que alimente y que vuelva a tener sentido en la mesa”, afirma el de Mayorga.

Nuestro entrevistado hace mención también a todos los costes que tiene que afrontar, mes a mes. A los impuestos hay que sumar el precio de las materias primas y la maquinaria.

“En la actualidad vendemos en Mayorga y en seis pueblos de alrededor. También en unas cinco tiendas de Valladolid. Queremos seguir creciendo, pero, manteniendo la calidad de nuestras elaboraciones y ofrecer también productos diferentes para que los habitantes de los pueblos también disfruten. Somos positivos mirando al futuro”, finaliza.

Madapan es un proyecto autónomo, con equipo propio y lógica propia que trata de ofrecer el mejor producto al consumidor.