Se busca al dueño de 250 euros en Valladolid

La Policía Municipal de Valladolid informa del hallazgo de 250 euros perdidos en un parque de la zona de Villa del Prado. Según los datos facilitados por la entidad a través de sus redes sociales, "un honrado ciudadano" ha entregado el montante en dependencias de la Policía Municipal de Valladolid.

Ahora, la cuantía económica está custodiada en la Oficina de Objetos Hallados, ubicada en la avenida de Burgos, número 11 de la capital. El dueño del dinero puede acudir a dicho lugar de 09 a 14 horas, para reclamar la cuantía perdida.

Eso sí, para evitar que alguien malintencionado se quiera aprovechar del hallazgo, la Policía Municipal de Valladolid advierte de que cualquiera que acuda para reclamar el dinero tendrá que someterse a una serie de preguntas sobre "ciertos detalles" para cotejar que, efectivamente, la cuantía perdida es suya.