Tordesillas busca nuevas empresas y más empleo: pide a la Junta que adquiera los terrenos del Sepes de su polígono

El Ayuntamiento de Tordesillas ha aprobado, en pleno y por unanimidad de todos los grupos políticos en el consistorio, una moción con el fin de desbloquear el desarrollo del suelo industrial del municipio.

El acuerdo respalda, como han informado fuentes municipales, que la Junta de Castilla y León adquiera los terrenos que en la actualidad están en manos del Sepes, con el objetivo de facilitar precios más competitivos, parcelas de mayor tamaño y atraer empresas con el objetivo de generar empleo en la localidad y comarca.

La moción parte de un diagnóstico compartido por toda la corporación: la falta de avance en la gestión y comercialización del suelo industrial está limitando el crecimiento económico de Tordesillas y dificultando la llegada de nuevas inversiones. Ayuntamiento y SEPES han trabajado de forma coordinada desde hace años para impulsar la implantación de empresas, especialmente a partir de 2019, cuando se promovieron modificaciones urbanísticas para responder a la demanda existente.

Fruto de ese trabajo conjunto se planificó el desarrollo de los sectores II, III y IV del parque, con una previsión cercana a los 900.000 metros cuadrados de suelo industrial y un nuevo acceso directo a la autovía A-6.

No obstante, según recoge el texto aprobado, en abril de 2024 la dirección de SEPES trasladó al Ayuntamiento un cambio de prioridades hacia las políticas de vivienda, comunicando que no se impulsarían nuevos sectores industriales en Tordesillas hasta la ocupación total de las parcelas ya urbanizadas.

Esta decisión supuso, en la práctica, una ralentización del crecimiento industrial del municipio y una dificultad añadida para atender en plazos compatibles los proyectos empresariales interesados en instalarse en la localidad.

Aunque en enero de 2025 la Junta de Castilla y León aprobó definitivamente el Plan Parcial de los sectores II y III, y se prevé la aprobación del sector IV, la moción subraya que la ausencia de avances efectivos en la gestión del suelo sigue siendo un freno para el desarrollo económico.

Ante esta situación, durante 2025 el Ayuntamiento mantuvo distintas reuniones con la administración autonómica para analizar alternativas, planteándose como solución la adquisición de los terrenos por parte de la Junta, propuesta que fue aceptada por ambas administraciones y que contempla una venta basada en una tasación independiente.

El objetivo último es la tramitación de un Plan Regional que permita agregar los sectores II, III y IV (167 hectáreas) junto con 27 hectáreas de suelo rústico a reclasificar, alcanzando un total de 194 hectáreas. De ese conjunto se obtendrían 163 hectáreas netas de nuevo suelo industrial, destinadas a la implantación ágil de empresas de gran tamaño, con el consiguiente impacto en la creación de empleo y el desarrollo económico no solo de Tordesillas, sino también de su entorno comarcal.

La iniciativa plenaria también reclama a CASA 47 la reanudación del diálogo institucional, después de que —según expone el documento— no haya sido posible concretar reuniones solicitadas reiteradamente por el Ayuntamiento. Con esta moción, que aún debe ser debatida y votada, la corporación municipal pretende dejar clara una posición unánime en defensa del futuro industrial del municipio y trasladar ese respaldo a las administraciones implicadas.

El equipo de gobierno explicó que desde 2019, cuando accedieron al gobierno municipal, “se han impulsado numerosas iniciativas para potenciar el polígono, reconociendo también el trabajo realizado por anteriores corporaciones”. Sin embargo, lamentaron que “empresas interesadas en instalarse en Tordesillas hayan terminado marchándose a otros municipios por falta de competitividad en precios y por no poder acceder a parcelas de gran tamaño”.

En este sentido, defendieron que “la solución pasa por que la Junta de Castilla y León gestione el suelo, lo que permitiría resolver estos problemas”. Además, destacaron que “Tordesillas es un enclave estratégico y que su polígono cuenta con servicios de agua, gas y redes que lo hacen especialmente atractivo, por lo que confían en que este acuerdo permita, por fin, desbloquear una situación que durante años ha frenado el desarrollo industrial del municipio”.