El Fonsofolk vuelve a La Cistérniga consolidado como una cita imprescindible de la música tradicional

La novena edición del Fonsofolk de La Cistérniga (Valladolid) impregnará desde este jueves, 15 de enero, y hasta el próximo domingo 18 ya "consolidado como una cita imprescindible para la música tradicional" y dando un "paso más" al incluir este año un carácter internacional.

En el Salón de Recepciones del Palacio Pimentel, sede de la Diputación de Valladolid, y con el diputado de Obras, Agricultura, Ganadería y Calidad del Agua, David Esteban, como "maestro de ceremonias" junto al alcalde de La Cistérniga, Alberto Redondo, el músico Paco Díez y el coleccionista Luis Antonio González, se ha presentado esta nueva cita del festival.

Precisamente, este año tendrá como novedad la exposición de la colección privada de Luis Antonio González, que pondrá a disposición de la muestra alguno de los cerca de 800 instrumentos que ha reunido durante su vida y que podrán ser visitados a partir de este jueves desde las 11:00 horas, cuando se inaugurará en la Casa de Cultura del municipio y se presenta como "el lecho en el que se va a sustentar el festival".

La muestra contará con instrumentos de los cinco continentes, llevando a La Cistérniga parte del "corazón" de González que durante toda su vida ha ido formando como coleccionista. Será la primera vez que los exponga al público y podrán disfrutarse desde piezas de viento hasta percusión o cuerda. "Estaré el mayor tiempo posible para quien quiera satisfacer su curiosidad", ha avanzado.

Música en directo, divulgación cultural y la exposición de la colección de González marcarán la programación de este festival que viene celebrándose ininterrumpidamente, incluso durante la pandemia, desde 2018.

Redondo ha resaltado que "cuando se cree en un proyecto, somos capaces de llevarlo a cabo". Esta novena edición del festival se abrirá a músicas tradicionales internacionales y contará con Paco Díez como conferenciante, quien también impartirá sesiones pedagógicas el sábado desde las 12:00 horas, y un show de música Country el viernes por la tarde.

En la sesión didáctica de Paco Díez se podrá descubrir la colección de instrumentos ibéricos (Portugal, España y todas las islas) que está formada por más de 500 piezas, de las que se expondrán unas 60, que se sumará a la muestra de Luis Antonio González, de carácter internacional.

De esta manera, podrán disfrutarse tanto "acústicamente como físicamente". El sábado a las 20:00 se ofrecerá un sexteto con un "repertorio florido de casi todos los ritmos tradicionales, con 15 temas en programa, con una variedad enorme tanto rítmica como instrumental".

El turno del cuarteto de Country llegará el viernes, en un "guiño a la música del campo de Estados Unidos que está influenciada por otro tipo de músicas que llegaron desde Europa por los primeros colonizadores". El precio de las entradas para las distintas actividades será de 3 euros el viernes y 5 el sábado.