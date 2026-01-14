Juan Carlos, el primero en llegar a Motauros tras disfrutar de Pingüinos: “Me gustan mucho las motos”

El Parque de Valdegalindo de Tordesillas ya acoge a unos 200 motoristas acampados, a falta de solo un día para que arranque la 26.ª edición de Motauros que se va a celebrar hasta el próximo domingo, 18 de enero.

Una llegada progresiva de participantes coincide con la recta final de los preparativos, en la que la organización trabaja con la instalación de casetas, puestos y también en la carpa principal del recinto.

La venta de inscripciones online se cerró el pasado 31 de diciembre con un total de 8.795 inscritos. A estas cifras habrá que sumar las presenciales, que podrán formalizarse a partir de este jueves, a las 10:00 horas, en las propias instalaciones.

La organización ha estimado una asistencia global de entre 18.000 y 20.000 moteros, en una edición que aspira a mantener cifras similares a las del pasado año.

Juan Carlos, el primero en llegar

El primer motero que se ha instalado en la campa llegó el pasado domingo, 11 de enero, a las 12:00 horas.

Es Juan Carlos Jiménez, procedente de Valencia, para el que será la primera participación en Motauros. Todo, tras asistir previamente a la concentración de Pingüinos. Este año ha decidido cogerse unas vacaciones para enlazar ambas citas del calendario motero.

"Me gustan mucho las motos y me habían hablado de Motauros como una concentración especial por su ambiente de hermandad, así que este año he querido venir y vivir la experiencia", ha explicado.

Inauguración

La inauguración oficial de la concentración tendrá lugar el viernes, 16 de enero, a las 11:00 horas, en un acto que contará con la presencia de distintas autoridades, que acompañarán al presidente de Motauros, Juan Carlos Ruiz, en el tradicional recorrido por la campa.

En cuanto a la previsión meteorológica, se esperan temperaturas habituales para estas fechas, con máximas en torno a los 9 grados y mínimas cercanas a los -1, así como precipitaciones intermitentes a lo largo del fin de semana.

El presidente de Motauros, Juan Carlos Ruiz, ha señalado que el factor meteorológico siempre influye en la participación, aunque ha subrayado que Motauros está preparada para desarrollarse con normalidad "en un entorno invernal". Para ello, la organización dispondrá de más de 400.000 kilos de leña, que se repartirán entre los asistentes.