El Castillo Encantado de Trigueros estrena laberinto con 400 m² y 20 nuevos personajes: hay un cíclope de 3 metros

Foto de familia de la presentación del nuevo Laberinto de Medusa en Trigueros del Valle.

El Castillo Encantado de Trigueros del Valle, un municipio de 320 habitantes según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) ha presentado, en la mañana de este miércoles, 14 de enero, el Laberinto de Medusa que podrá ser visitado por los amantes de la fortaleza desde el próximo viernes, 16 del mismo mes.

A la presentación han asistido el director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Ángel González Pieras, el alcalde de Trigueros del Valle, Pedro Pérez Espinosa, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales y también el diputado de Empleo, Desarrollo Económico y reto demográfico, Roberto Migallón.

También han asistido a la cita Arguiñe Fresno, Conrado Giraldo y Óscar Gimeno, representando al Ayuntamiento de Trigueros del Valle, y Diana Parrado, Esther Peláez y Leticia Valle del consistorio de Zaratán. Además de Juan Villa, el artífice de todo.

Todo para presentar esta nueva aventura, dentro del Castillo Encantado, con el fin de actualizar y seguir sorprendiendo a los miles de visitantes que se acercan a este gran recurso turístico de la provincia pucelana que pronto cumplirá siete años.

Una auténtica joya que merece la pena visitar.

Una inversión de 220.000 euros

“Es una satisfacción estar aquí. Con un proyecto que está ejecutado y que entronca con lo que es la política turística de la Junta de Castilla y León con el apoyo a los proyectos que concentran una singularidad. Ver que un recurso primario del siglo XV se ha convertido en una oferta complementaria, casi en un parque temático, con una singularidad dentro de la oferta de la Comunidad es motivo por el que la Junta apostó por este proyecto”, ha asegurado Ángel González Pieras.

El director general de Turismo de la Junta de Castilla y León ha ensalzado también el valor del Castillo Encantado de Trigueros para “fomentar el turismo familiar” y ha hecho un repaso a las fortalezas de la provincia pucelana y también a otros recursos de la misma como la Semana Santa, la oferta enogastronómica o patrimonial. Sin olvidarse de Pingüinos, concentración celebrada el pasado fin de semana.

“El laberinto que es el proyecto que presentamos constituye el elemento definidor del Castillo Encantado de Trigueros del Valle. Aquí no terminan las actuaciones. Tenemos que fomentar esa oferta que tenga una buena recepción por la demanda”, ha añadido González Pieras.

Presentación del nuevo Laberinto de Medusa en Trigueros del Valle.

El director general de Turismo de la Junta de Castilla y León ha asegurado que este proyecto ha costado un total de 220.000 euros, de los cuales, la institución regional aporta el 80% y el Ayuntamiento de Trigueros el 20%.

400 metros y 20 nuevas figuras

“Nuestro objetivo pasa por conseguir que el Castillo Encantado esté en constante renovación. Por eso presentamos nuevas figuras y contenidos. Ahora este laberinto, que gracias a la ayuda de la Junta se ha convertido en realidad”, ha asegurado el alcalde de Trigueros del Valle.

Pedro Pérez Espinosa ha señalado que, por la fortaleza, el año pasado se dejaron ver un total de “72.000 visitantes”, que disfrutaron de toda la magia del lugar. Lo que más alegra al primer edil es que “la gente repite”, lo que se convierte en “aliciente para seguir con la fantasía”.

“Para la realización de este proyecto se compraron un total de nueve contenedores marítimos y se integraron en el castillo. Todas las figuras que conforman El Laberinto de la Medusa están fabricadas por Juan Villa, que las confeccionó en Murcia”, ha explicado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Pedro Pérez Espinosa, alcalde de Trigueros del Valle.

El nuevo Laberinto de Medusa en Trigueros del Valle

Se ha creado una nueva zona con 400 metros cuadrados en el patio de la fortaleza para formar un auténtico laberinto y encontrarnos con múltiples personajes mitológicos. Una veintena de figuras creadas por Villa y realizadas con la última tecnología por Libelulart, se pueden ver a lo largo del recorrido.

“Algunas están ya convertidas en piedra y otras sorprenden a los visitantes como el espectacular cíclope de tres metros de alto. El Castillo Encantado será un lugar de referencia para aprender, un poco más, sobre seres mitológicos”, ha afirmado Juan Villa.

Y es que Medusa va a ser la encargada de contar las historias de todos los personajes en una pantalla de diez metros que va a sorprender a todos por sus animaciones.

El recorrido

“Cada sala va a contar con su propia iluminación y sonido. En cada una se explica la mitología griega a través de sus diferentes personajes que se han adaptado para las visitas familiares y darles un toque simpático y divertido”, ha explicado el alcalde de Trigueros del Valle.

Juan Villa, el creador de las piezas, se ha mostrado muy contento y satisfecho ante los medios de comunicación. Un creador de contenido incansable que ha dado más detalles del proyecto.

El nuevo Laberinto de Medusa en Trigueros del Valle

“En el Castillo Encantado de Trigueros del Valle, la imaginación, creatividad y fantasía para todos los públicos vuelve a ser protagonista con el Laberinto de Medusa. 400 metros en el centro de la fortaleza. Hay que decidir por donde ir y Medusa va a ser la gran protagonista”, ha afirmado Villa.

Lo que se busca es “enseñar y mostrar” sobre todo a los más pequeños, todo lo que tiene que ver con “la mitología tan rica mediterránea que tenemos”. Va a ser la Medusa la que va a guiar al visitante entre “cíclopes, arpías, minotauros” y demás figuras.

“Estoy convencido de que va a venir mucha gente a visitarnos. Hay que dejarse perder en el laberinto. En el núcleo del laberinto contamos con un templo de Medusa que va a ser la encargada, en una animación con una pantalla de 10 metros, de contar todos esos personajes. Queremos que sea algo divertido”, ha finalizado Juan Villa.

Un total de 400 metros cuadrados, con 20 nuevas figuras, un cíclope de tres metros y dos grandes pantallas para El Castillo Encantado de Trigueros con este Laberinto de Medusa.

El objetivo pasa también por modernizar la fortaleza con las pantallas gigantescas para que las familias que con los pequeños se desplacen hasta el lugar vivan una gran experiencia.