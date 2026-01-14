El absentismo laboral por contingencias comunes cuesta 326 millones de euros a Valladolid: reclaman medidas

CEOE Valladolid ha reclamado medidas para frenar el absentismo laboral “ante su elevado impacto económico en la provincia”, como ha señalado a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“El volumen de bajas equivale a casi 18.000 trabajadores ausentes durante todo el año, según los datos disponibles. Desde 2018, los procesos de incapacidad temporal en Valladolid han aumentado un 31,63 %, reflejando una tendencia sostenida al alza”, apuntan desde CEOE.

Además, alertan de que los datos correspondientes a 2025, aún pendientes de cierre, se “prevé que sean peores si no se introducen mejoras en la gestión de la incapacidad temporal”.

CEOE Valladolid considera “necesario avanzar en medidas que permitan frenar el absentismo laboral” y “reducir su impacto económico y organizativo en la provincia, a la vista de los datos disponibles sobre Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (ITCC), que reflejan un elevado coste para el tejido empresarial y el conjunto del sistema productivo”.

Los datos analizados se recogen en el Informe sobre el Absentismo Laboral por Contingencias Comunes (2018–2024), elaborado por la AMAT (Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo) y publicado a finales del año 2025, a partir de información oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Un impacto económico superior a los 326 millones de euros

Según el Informe de AMAT, el coste total del absentismo laboral por ITCC en la provincia de Valladolid asciende a 326.321.311 euros, considerando el conjunto del sistema.

De este importe, 158.036.382 euros corresponden a costes directos asociados a la actividad empresarial, derivados del abono de prestaciones económicas durante los primeros días de baja, los complementos salariales previstos en la negociación colectiva y el mantenimiento de las cotizaciones empresariales durante los periodos de incapacidad temporal.

Desde CEOE Valladolid se subraya que “este volumen económico condiciona de forma directa la organización del trabajo, la planificación de la actividad y la competitividad de las empresas, especialmente en un contexto de aumento de costes y dificultades para cubrir determinadas vacantes”.

En términos comparativos, el coste total del absentismo por contingencias comunes se sitúa en 1.371.036.881 euros en Castilla y León y en 29.114.872.738 euros en el conjunto de España, lo que confirma la dimensión estructural del fenómeno.

Casi 18.000 trabajadores ausentes durante todo el año

El Informe de AMAT traduce el volumen acumulado de bajas en un indicador especialmente significativo para dimensionar el problema: el número equivalente de trabajadores que no acudieron ningún día del año a trabajar.

En el caso de la provincia de Valladolid, el absentismo laboral por contingencias comunes fue equivalente a 17.873 trabajadores, lo que representa el 8,16 % del total de trabajadores protegidos.

Desde CEOE Valladolid se advierte de que “este volumen absoluto de absentismo tiene un impacto muy relevante en la capacidad operativa de las empresas, afectando a la productividad y a la organización interna del trabajo”.

Evolución del absentismo desde 2018

El Informe de AMAT, que toma como referencia la serie histórica 2018–2024, pone de manifiesto una tendencia sostenida de crecimiento del absentismo laboral, medida a través del número de Procesos de Incapacidad Temporal iniciados por el Sector de Mutuas.

En el caso de la provincia de Valladolid, el número de procesos iniciados ha aumentado un 31,63 % desde 2018, lo que confirma una evolución claramente ascendente del absentismo laboral en el medio plazo.

Este crecimiento se produce en un contexto generalizado de aumento del absentismo, ya que en el mismo periodo los procesos iniciados se incrementaron un 40,57 % en Castilla y León y un 48,33 % en el conjunto de España, según los datos recogidos en el informe.

Desde CEOE Valladolid se subraya que, aunque Valladolid presenta el menor crecimiento porcentual entre las provincias de la Comunidad, la evolución acumulada desde 2018 refleja un problema estructural que se mantiene en el tiempo, con efectos directos sobre la organización del trabajo y los costes empresariales.

Los lunes concentran el mayor número de bajas laborales

El análisis del Informe de AMAT pone de relieve un patrón semanal claramente definido en el inicio de los procesos de baja por ITCC.

En la provincia de Valladolid, los lunes concentran el mayor número de bajas laborales, con 17.259 procesos iniciados, muy por encima del resto de días de la semana. A partir del lunes, el número de procesos desciende de forma progresiva conforme avanza la semana laboral.

Este comportamiento se reproduce de manera muy similar en Castilla y León y en el conjunto de España, donde los lunes concentran el 28,63 % y el 27,67 % de las bajas, respectivamente.

Necesidad de abordar un problema estructural

Desde CEOE Valladolid se señala que “los datos recogidos en el Informe de AMAT confirman que el absentismo laboral por contingencias comunes no responde a una situación coyuntural, sino a un problema estructural que se prolonga en el tiempo”.

"El elevado impacto económico y el crecimiento sostenido del número de procesos desde 2018 refuerzan la necesidad de introducir mejoras en la gestión de la incapacidad temporal, especialmente en aquellos ámbitos donde se producen ineficiencias administrativas o prolongaciones innecesarias de los procesos”, añaden.

Desde CEOE aseguran que “es necesario un refuerzo del papel de las Mutuas para mejorar la eficiencia del sistema y reducir el impacto del absentismo”.

En este contexto, CEOE Valladolid respalda las principales líneas de actuación recogidas en el Informe de AMAT, orientadas a mejorar la eficiencia del sistema y reducir el impacto del absentismo.

Entre ellas, el refuerzo del papel de las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, dotándolas de mayores competencias y recursos para intervenir en los procesos de ITCC, especialmente en patologías traumatológicas y psicológicas.

También la agilización de la gestión administrativa de las bajas, reduciendo demoras que prolongan innecesariamente la duración de los procesos.

Además de la revisión del sistema de financiación de la ITCC entre los días 4 y 15, con el objetivo de aliviar el coste directo que actualmente soportan las empresas.

Y también el análisis del impacto de los complementos salariales en la duración de las bajas, favoreciendo un marco de negociación colectiva equilibrado.