Tordesillas presume de turismo creciendo un 6,60% antes de Motauros: “Más de 62.000 visitantes. Nuestro municipio gusta”

El año 2025 se ha convertido en un punto de inflexión para el turismo en Tordesillas. La Oficina de Turismo ha registrado un crecimiento del 6,60 % en el número de visitantes respecto al año anterior, confirmando una tendencia positiva que refuerza la posición del municipio como uno de los destinos más atractivos de la provincia.

Los datos muestran que, como viene siendo habitual, los meses con mayor afluencia han sido agosto, abril, coincidiendo con la Semana Santa, y octubre, gracias al Puente del Pilar y la festividad de Todos los Santos. Estas fechas concentran gran parte del movimiento turístico anual y reflejan la importancia del calendario festivo en la llegada de visitantes.

Tordesillas cuenta actualmente con tres eventos declarados Fiestas de Interés Turístico Regional: la Concentración Motauros, la Semana Santa y los Encierros Tradicionales de Tordesillas. A ellos se suma el Toro de la Vega, reconocido como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Además, dos celebraciones están en proceso de ser declaradas Fiestas de Interés Turístico Regional: la Recreación de la Llegada de la Reina Juana I de Castilla a Tordesillas y el Desfile y Concurso de Faroles. Paralelamente, la Semana Santa de Tordesillas se encuentra en tramitación para obtener el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Todo este impulso turístico, especialmente visible en 2025, se ha desarrollado bajo el actual equipo de gobierno, que destaca “el trabajo realizado para potenciar la imagen de Tordesillas, dinamizar su oferta cultural y festiva y atraer cada vez a más visitantes durante todo el año”.

Datos

En 2025, la Oficina de Turismo de Tordesillas registró un total de 62.356 visitantes, repartidos mes a mes de la siguiente manera: en enero hubo 2.367 visitantes, en febrero 3.356, en marzo 5.162, en abril 6.921, en mayo 5.957, en junio 5.706, en julio 5.600, en agosto se alcanzó el máximo anual con 7.739, en septiembre fueron 5.544, en octubre 6.654, en noviembre 4.193 y en diciembre 3.157 visitantes. Además, también ha aumentado el número de peregrinos que utilizan el albergue en 2025, con 28 peregrinos más, pasando de 117 en 2024 a 145 en 2025, lo que supone un incremento del 19,20 %.

El alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, ha destacado que 2025 ha sido un año clave para el turismo en el municipio, con un crecimiento del 6,60 % en el número de visitantes, lo que consolida a Tordesillas como un destino cada vez más atractivo.

Ha subrayado que “este avance es fruto del trabajo realizado para potenciar la imagen de la localidad, sus fiestas y su oferta cultural durante todo el año, poniendo en valor eventos como Motauros, la Semana Santa, los Encierros Tradicionales o el Toro de la Vega”.

También ha señalado que el hecho de que nuevas celebraciones estén en proceso de ser reconocidas y que la Semana Santa aspire al título nacional “demuestra el dinamismo cultural de Tordesillas”. Por último, ha resaltado que “los más de 62.000 visitantes y el aumento de peregrinos reflejan que Tordesillas gusta y fideliza, y ha asegurado que el equipo de gobierno seguirá trabajando para que el turismo genere desarrollo, empleo y oportunidades para el municipio”.

Impresiones locales

Desde la dirección del Parador Nacional de Tordesillas se ha destacado que “la ocupación media anual ha alcanzado el 76,5 %, una cifra excelente para un establecimiento de 68 habitaciones que en los meses de verano ha llegado casi al 100% de ocupación, situándose entre los tres paradores con mayor ocupación en ese periodo”.

Asimismo, se ha subrayado que “la misión principal es impulsar la economía circular, esencia con la que nació Paradores, algo que se refleja en la relación directa entre el aumento de visitantes de la Oficina de Turismo y el incremento de la ocupación del Parador, generando empleo y riqueza para todo el entorno siempre desde el compromiso con la sostenibilidad”. Finalmente, se ha insistido en la importancia de “seguir trabajando de manera conjunta para que Tordesillas continúe siendo un referente turístico en la provincia de Valladolid”.

Por su parte, desde Bodegas Muelas destacan que el incremento de visitantes ha sido notable en los últimos años y que, con respecto al año anterior, “ha crecido un 32 %, un aumento que ha ido acompañado del creciente prestigio de sus vinos dentro y fuera de Tordesillas”. Señalan que “la calidad de sus productos es también un atractivo turístico, ya que el vino transmite cultura, paisaje, tradición y una forma de entender la vida, y defienden con orgullo la centenaria tradición vitivinícola de la villa”.

Cada visitante que se lleva una botella de Muedra a casa, explican, “se lleva también un pedacito de la identidad de Tordesillas”. Además, consideran que “el enoturismo, junto al turismo cultural y gastronómico, debe ser uno de los pilares del desarrollo local y confían en que este crecimiento se mantenga en 2026 gracias al trabajo conjunto de todos los implicados, convencidos de que Tordesillas tiene mucho que ofrecer y debe seguir aspirando a crecer”.

Desde el sector hostelero, los responsables del Restaurante El Pedernal y del Restaurante Vicky, ambos situados en la Plaza Mayor, valoran de forma muy positiva los datos turísticos, ya que han podido comprobar directamente una mayor afluencia a sus establecimientos, con más comidas y cenas de lo habitual gracias al repunte del turismo. Destacan especialmente los meses de verano y las noches, cuando han estado muy saturados, lo que demuestra que muchos visitantes pernoctan en Tordesillas, algo que consideran fundamental para la economía local.