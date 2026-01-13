Así será el nuevo Laboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales en Valladolid: con 74 estaciones de trabajo

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García, han visitado hoy las instalaciones de Laboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales de Castilla y León (Tech Lab 1094) en la calle Valle de Arán, 3, un centro estratégico que persigue ser un referente nacional e internacional en el ámbito de los videojuegos y los contenidos digitales.

Se trata de un espacio de vanguardia que actualmente ya está en la recta final del suministro y equipamiento tecnológico donde se incluyen 74 estaciones de trabajo de alto rendimiento, visores de realidad virtual, aumentada y mixta, pantallas interactivas, un plató de producción virtual, una sala de captura de movimiento, una cúpula de fotogrametría y sistemas de robótica con programación basada en inteligencia artificial.

El Laboratorio estará a disposición de emprendedores del sector digital y de los videojuegos, para que accedan a tecnología avanzada en un espacio de formación, incubación y aceleración de proyectos para estudios independientes y start-ups. Precisamente, el pasado 2 de diciembre el Ayuntamiento entregó los primeros premios de videojuegos ‘Pucela Game Awards’ dotado con 25.000 euros y tanto los ganadores como los finalistas en cinco categorías podrán solicitar el uso de este nuevo espacio como una oportunidad por haber llagado a la final de este certamen.

La apertura de Tech Lab 1094 está prevista para el primer cuatrimestre del año, una vez que estén a punto los distintos equipos y sistemas instalados en el Laboratorio. El centro nace con una clara vocación de servicio al sector, orientado tanto al impulso del tejido empresarial como a la formación, experimentación y desarrollo de nuevos proyectos digitales.

Más de 1,8 millones de euros de presupuesto

El presupuesto ha ascendido a 1.815.000 euros (IVA incluido). La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, ha financiado con 1,5 millones todo lo correspondiente al equipamiento.

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de su Agencia de Innovación y Desarrollo Económico (IdeVa), además del IVA correspondiente (315.000 euros), se ha hecho cargo del diseño del proyecto integral, el traslado, reutilización y rehabilitación de la nave industrial de 700 m2 y el acondicionamiento de la parcela municipal de 3.000 m2, cuya urbanización y ajardinamiento finalizaron a finales de 2024.

Fidelización del talento y atracción de inversiones

Como ha explicado el alcalde, “estamos hablando de un proyecto estratégico destinado a dotar a la ciudad y a la Comunidad de Castilla y León de un espacio de referencia para la innovación en tecnologías inmersivas, producción digital y contenidos de nueva generación”.

Gracias a la colaboración de la Consejería de Industria, el Laboratorio impulsará un ecosistema tecnológico y creativo, capaz de atraer talento y generar nuevas oportunidades económicas en la industria digital.

La fuerza emergente del sector de los videojuegos

El sector de los videojuegos y los contenidos digitales aglutina perfiles profesionales muy diversos y de gran proyección, como programadores, diseñadores, artistas digitales, especialistas en animación, narrativa interactiva o inteligencia artificial aplicada, todos ellos con una alta demanda en el conjunto del sector tecnológico.

En este sentido, Carnero ha asegurado que “Tech Lab 1094 se concibe además como un centro de fidelización y captación de talento, tanto local como internacional, ofreciendo un entorno avanzado que favorezca la retención de profesionales altamente cualificados y la atracción de nuevos perfiles creativos y tecnológicos a la ciudad de Valladolid”.

El sector del videojuego, en crecimiento constante, alcanzó a nivel mundial en el 2024 los 182.920 millones de euros (213.000 millones de dólares) en ingresos y se proyecta que superará los 214.700 millones de euros (250.000 millones de dólares) en el 2028.

El proyecto refuerza el ecosistema de los videojuegos y los contenidos digitales, en estrecha colaboración con entidades y plataformas especializadas como ASIVI (Asociación de la Industria del Videojuego de Castilla y León), VAGDA (Valladolid Game Development Association), Polo de Contenidos Digitales de Málaga, Madrid In Game, el JAP de Salamanca y ACADEVI (Asociación Canaria de Desarrolladoras de Videojuegos), entre otros, consolidando una red de cooperación interterritorial que posiciona a Valladolid en el mapa del sector a nivel nacional.

Con iniciativas como Tech Lab 1094, Valladolid y Castilla y León doblan su apuesta por la innovación, la economía digital y el talento como ejes clave para el desarrollo económico y la competitividad futura del territorio.