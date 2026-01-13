El LAVA estrena 2026 con una maratón de teatro que "no es de este mundo": "Una función catártica"

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) - Fundación Municipal de Cultura arrancará la programación escénica del recién estrenado 2026 con una 'maratón' de cuatro horas de teatro que "no es de este mundo" y que propone una "función catártica", según la crítica experta que ha evaluado la obra de Iván Morales.

'El día del Watusi' llega al LAVA este sábado, 17 de enero, con las entradas prácticamente agotadas, a partir de las 18:00 horas, una trilogía que será representada íntegramente en la Sala Concha Velasco.

El espectador vallisoletano tendrá la oportunidad de disfrutar de una experiencia escénica única en la cartelera española actual. Esta propuesta que retrata la Barcelona de la segunda mitad del siglo XX a través de la vida de Fernando Atienza, narrada en tres tomos de la trilogía Francisco Casabella, ha sido llevada a escena por Iván Morales.

Llega a Valladolid precedida por un éxito rotundo entre la crítica. Ha ganado tres premios Butaca, seis de la Crítica y un premio MAX. La obra muestra las tres etapas que marcan la vida de Atienza a través de actos escénicos llenos de vasos comunicantes entre sí.

Misterios que tardan años en resolverse y caminos que se bifurcan para volver a encontrarse. Es sobre todos estos momentos sobre los que versa la leyenda del Watusi, cuya leyenda se alimenta de los anhelos, los delirios y las ambiciones del protagonista.

Según la crítica, Morales "respuesta la fuente sin dejarse vencer, para doblarla al lenguaje teatral utilizando todo lo que el teatro permite: vivencia". "Son algo más de cuatro horas, sí, pero sales del teatro preguntando cuándo la vuelven a poner", añaden.

Domingo 18 de enero

Un día después, el domingo 18 de enero, a partir de las 18:30 horas, el programa SCANFamiliar dará la bienvenida a 2026 con Tumbalafusta, presentándose como una invitación para descubrir las posibilidades narrativas y expresivas de la madera.

Dos pares de manos mueven piezas de madera para invocar personas, paisajes, palabras, imágenes e historias. El teatro, la música y la manipulación acompañan al público en un imaginativo viaje donde intérpretes y espectadores recordarán el permanente proceso de descubrimiento que es crecer.

Tumbalafusta ha sido reconocido como Mejor espectáculo familiar en los Premios Butaca y Mejor espectáculo de teatro de objetos en los FETEN.

Entradas

Las entradas para 'El día del Watusi', que están casi agotadas, cuestan 18 euros. Por otro lado, las de Tumbalafusta pueden adquirirse por 5,50 euros. En ambos casos están disponibles en la web lavavll.es (servicio con recargo) y en taquilla (abierta de martes a sábado de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:30 horas y domingos de función, desde dos horas antes de que comience la obra).

Asimismo, el programa de artes escénicas contemporáneas ofrece descuentos en taquilla para desempleados, menores de 30 años, estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, grupos organizados y alumnos de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León.

El LAVA, además, ofrece entradas a precios reducidos en los espectáculos de carácter familiar para personas desempleadas, familias numerosas y grupos organizados.

La venta de abonos para el programa SCNAFamiliar, por su parte, continúa abierta y permite seleccionar 6 o 10 espectáculos familiares entre este mes de enero y mayo, disfrutar de hasta 20 euros de descuento y beneficiarse de precios asequibles en algunas de las propuestas que están programadas para esta temporada.