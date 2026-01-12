Valladolid inaugura el Parque Policía Municipal por su 200 cumpleaños con 34.700 m2: “Es historia viva de la ciudad”

Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, ha inaugurado en la mañana de este lunes, 12 de enero de 2026, el nuevo Parque Policía Municipal, un espacio público que la ciudad dedica de su Policía Municipal como “muestra de reconocimiento, gratitud y homenaje, con motivo de la conmemoración de su Bicentenario”.

Un acto que ha contado con la presencia de Alberto Cuadrado Toquero, concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Valladolid y con la superintendente jefa de la Policía Municipal, Julia González y con mandos y agentes del cuerpo, además de otros representantes institucionales, miembros de la Corporación municipal y vecinos de Valladolid.

“Este parque es una forma de agradecer, públicamente, el trabajo diario de un cuerpo que lleva 200 años velando por la seguridad, la convivencia y el bienestar de los vallisoletanos”, ha defendido Jesús Julio Carnero, y ha subrayado que la Policía Municipal “forma parte de la historia viva de la ciudad y es uno de nuestros orgullos como ciudad”.

200 aniversario

La inauguración del Parque Policía Municipal reviste un significado especial, ya que coincide exactamente con la fecha en la que, en enero de 1826, se constituyó el antecedente del actual cuerpo policial, dando inicio a dos siglos de servicio público ininterrumpido.

Con este acto se abre oficialmente el programa de actividades conmemorativas que se desarrollará a lo largo de todo el año 2026 con motivo de la efeméride.

Este programa tuvo como antesala la destacada participación de la Policía Municipal en la Cabalgata de Reyes Magos del pasado 5 de enero, en la que el cuerpo abrió el desfile con una carroza integrada por una amplia representación de agentes, simbolizando su cercanía y su vinculación permanente con la ciudadanía.

El nuevo Parque Policía Municipal es la primera incorporación al callejero vallisoletano en 2026 y se ubica en el barrio de La Victoria–Puente Jardín, en un enclave de alto valor simbólico por su proximidad a la Jefatura de la Policía Municipal.

En concreto, el espacio se sitúa entre el Parque Jardín Botánico, el Canal de Castilla, la VA-20, la Avenida de Burgos y el Paseo del Jardín Botánico, configurándose como un punto estratégico de referencia para el barrio y para el conjunto de la ciudad.

El parque cuenta con una superficie de 34.700 m2, concebidos como un gran espacio verde para el disfrute de vecinos y visitantes de todas las edades, con áreas estanciales, itinerarios peatonales, carril bici y zonas de juego infantil.

Según ha señalado el alcalde, “la denominación de este parque como Policía Municipal es un símbolo permanente del respeto, la admiración y el reconocimiento de toda la ciudad a una institución que representa valores fundamentales como la libertad, la responsabilidad, la solidaridad y el compromiso con el bien común”.

Como parte de los actos conmemorativos del Bicentenario, esta noche la fachada del Ayuntamiento de Valladolid, la Cúpula del Milenio y la fuente de la Plaza de Zorrilla se iluminarán de azul y blanco, los colores representativos de la Policía Municipal, como gesto institucional de homenaje a sus 200 años de historia y servicio a la ciudad.

Bando municipal

A la inauguración del nuevo espacio público se suma el Bando dictado hoy por el alcalde, con el que el Ayuntamiento anima a toda la ciudadanía a unirse al reconocimiento y felicitación a la Policía Municipal. El texto invita a recordar el pasado del cuerpo, reconocer su presente y proyectar su futuro al servicio de Valladolid.

Desde la creación en 1826 de la ‘Partida de Capa’, pasando por el Cuerpo de Celadores de Policía, la Guardia Municipal, la Guardia Municipal a Caballo, la Policía Urbana o la Sección de Agentes de Circulación, hasta la actual Policía Municipal y Policía Local, el cuerpo ha evolucionado al ritmo de la ciudad, adaptándose a los nuevos retos y necesidades sociales.

Hoy, dos siglos después, la Policía Municipal de Valladolid es garante de la seguridad, el orden y la buena convivencia, con una altísima consideración vecinal y un reconocido prestigio profesional. Un desempeño que, como ha recordado el alcalde, será distinguido con la Medalla de Oro de la Ciudad de Valladolid, máximo reconocimiento institucional.

“Celebrar este Bicentenario es rendir homenaje a una institución esencial para nuestra convivencia y reafirmar nuestro compromiso con su futuro”, ha concluido Carnero.