Isaac, inversor de 27 años, sobre el oro y la plata: "Hechos como la captura de Maduro no los devalúan, suben su precio"

Isaac Sánchez, CEO de Tu Oro Vale Más, y de fondo una recreación de una de sus tiendas generada por IA Foto cedida

"Máximos históricos" no es solo una frase que Isaac Sánchez Martín (2-11-1998, Valladolid) virilizase este pasado verano. Representa la realidad del mercado del oro y la plata, dos metales que han visto notablemente incrementado su valor en medio de la inestabilidad económica, política y social a nivel mundial.

Mientras que el oro ha multiplicado su valor un 60% durante 2025, la plata lo ha duplicado. Es el mejor dato desde 1979. Cifras que asientan a estos dos activos como un "valor refugio" para muchos de los que buscan invertir. Esto no quiere decir, evidentemente, que esté exento de riesgos. La inversión en este campo se entiende más en el largo plazo.

El inversor vallisoletano, CEO de Tu Oro Vale Más, el compraventa que acumula más de 1,6 millones de seguidores en TikTok y casi 230.000 en Instagram, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, explica que las razones del comportamiento de estos metales en el mercado varía en función de tres conceptos: el económico, el político y el social.

Lo primero que hay que entender, para Isaac, es que la inversión en oro o plata está "principalmente" centrada en "protegerse contra la inflación". "No invertimos para hacernos millonarios, siempre se dice que no es para hacerse rico, sino para mantenerse", aclara.

Volviendo a esos conceptos, a nivel político y social el mundo atraviesa el momento más inestable en lo que va de siglo XXI. Algo que genera "mucha incertidumbre" en los distintos mercados y empuja hacia inversiones más conservadoras y con un comportamiento creciente.

En este sentido, Isaac asegura que "hechos como la captura de Maduro, la guerra en Ucrania o el conflicto en Palestina e Israel no los devalúan", sino que incluso llegan a hacer que "suba su precio".

El razonamiento de este joven vallisoletano está en que son muchos los inversores que "se salen del mercado y apuestan por algo que no entiende de guerras y de economía, que es el oro y la plata". "Tú imagínate que eres inversor en Estados Unidos del SP500 y tienes a Europa y China en tu contra", añade.

La situación geopolítica actual, con los aranceles a la orden del día, propicia que muchas empresas "dejen de ser tan rentables porque están pagando el doble para producir lo mismo".

El oro y la plata se entienden como una "divisa más". Una moneda física en distinto formato. En este contexto, el vallisoletano también añade que el funcionamiento de muchos de los principales bancos centrales como el europeo, el de China, Rusia o Estados Unidos explican estos incrementos en los metales.

"Los presupuestos siempre se aceptan, siempre hay dinero, pero la deuda se financia con más deuda", añade. Esto lleva a que se "imprima muchísimo dinero", provocando que se devalúe la moneda. Pero para evitar el efecto rebote, lo que hacen estos bancos primero es "comprar valor refugio".

"China en los dos últimos años ha comprado más oro que en los 50 anteriores", pone de ejemplo. De esta manera, el sistema en su conjunto hace que "la moneda se devalúe, pero consecuentemente el oro y la plata sube. Y ellos se quedan igual con los presupuestos pagados", garantiza.

Cantidad de inversión

Sabido el contexto, el CEO de Tu Oro Vale Más reconoce que "no hay una respuesta exacta" al porcentaje patrimonial que debe invertirse. Siempre dependerá de "cada persona" y "sobre todo del perfil que seas".

"Si eres un perfil de mi edad quizás puedas tener una visión un poco más agresiva porque al final tienes más años por delante y estás intentando rentabilizarlo lo antes posible. Pero alguien de entre 60 y 70 años piensa más en conservarlo que en multiplicar por dos", puntualiza.

En cualquier caso, subraya que debe tomarse como una "inversión muy conservadora" que "va a mantener tu patrimonio y sobre todo que no se vea devaluado".

"No hablaría de porcentajes, hablaría de cuánto dinero tienes parado en tu cuenta o en productos bancarios que no te dan apenas rentabilidad o te dan una inferior a la inflación", matiza.

En este sentido, recalca que "todo lo que sea una revalorización inferior al 10% habría que empezar a moverlo porque la inflación te lo está comiendo", apunta.

"Si hay una inflación del 13% y me están dando un 2% de rentabilidad, significa que estoy perdiendo un 11% anual", avisa. En cualquier caso, remarca que la inversión en oro y plata "no se trata de un todo o nada". "Que no se te vaya la cabeza, pero no es Bitcoin, que es muy volátil. El oro es un valor que cotiza en bolsa, sube y baja, pero a medio y largo plazo siempre sube, lo dice la gráfica históricamente y la previsión es muy buena", avanza.

Y es que, aunque "todos somos muy de paz y amor, a la vista está que cada vez hay más conflictos bélicos, más inestabilidad y todo eso se ve repercutido en el precio del metal". "Por eso estamos viendo una revalorización del 60% que no es normal. Es una barbaridad", precisa.

Error de concepto

Uno de los grandes errores que encuentra Isaac en los inversores más nóveles es que hay "un fallo de concepto". "El oro, en vez de pensar que es un material, hay que saber que es una divisa. No deja de ser billetes pero en otro formato, que no se devalúa y no se puede imprimir", aclara.

En este sentido, para saber cuándo vender o no, la respuesta es muy sencilla, en el momento que "se necesite liquidez". "Me voy a comprar una casa, tengo que dar una entrada, pues si tengo el oro lo vendo y tengo esa liquidez", ejemplifica.

Mientras tanto, al ser un "valor refugio", Isaac recalca que es como tener tu dinero, que habitualmente está parado en el banco, en otro tipo de divisa, que con los años va generando rentabilidades y manteniendo la capacidad patrimonial frente a la inflación.

"En España tenemos muy poca cultura financiera y estas cosas básicas como la inflación la gente no lo entiende. Hacen falta unos conceptos básicos y ya está. No debería faltar en la cartera de nadie esa parte de oro y plata", zanja.