Investigan a un vecino de Valladolid por tener seis gallos de pelea con las crestas y barbillas mutiladas

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la investigación de un vecino de la capital como presunto autor de un delito contra los animales.

La actuación policial se desencadenó tras el hallazgo en su propiedad de seis gallos de la raza Combatiente Español que presentaban mutilaciones severas tanto en las crestas como en las barbillas.

Los hechos se originaron a raíz de un incendio ocurrido el pasado 3 de enero en una vivienda de la ciudad. Tras la extinción de las llamas, la Policía Municipal rescató a varios animales que se encontraban en el patio del inmueble y los trasladó al Centro Municipal de Protección Animal del Ayuntamiento de Valladolid.

Durante la inspección, los agentes identificaron a un perro de raza Malinois de apenas siete meses, diez gallinas mestizas y siete gallos de raza Combatiente Español. Fue en este último grupo donde se detectó que seis de los ejemplares adultos habían sido sometidos a mutilaciones en sus crestas y barbillas.

Según la normativa vigente, este tipo de lesiones pueden constituir un delito de maltrato animal y como consecuencia de estos hallazgos, el propietario de los animales está siendo investigado.

La legislación actual contempla para estos casos penas que pueden incluir el ingreso en prisión y la inhabilitación especial para la tenencia de animales.