El gran momento de la vallisoletana Patricia Conde: brilla en El Desafío y en una desternillante serie de Netflix

Seguro que son muchos los que no saben que Patricia Conde, la reconocida actriz, presentadora de televisión y cómica, nació en Valladolid. En la actualidad tiene 46 años y pasa por un gran momento televisivo.

La pucelana, conocida por colaborar en El Informal y por presentar el reconocido programa de humor Sé lo que hicisteis de La Sexta, es la mediana de tres hermanos y empezó a trabajar como modelo cuando solo tenía 14 años.

En 1999 se presentó al certamen de Miss España, como Miss Palencia y, poco después, comenzó a trabajar en la televisión. Se empezó a destacar como reportera colaboradora del programa televisivo de humor de Telecinco, El Informal.

En febrero del año 2025 se confirmó su participación como concursante de El Desafío 6 de Antena 3. Junto a ella participan Eva Soriano, Daniel Illescas, Eduardo Navarrete, Jessica Goicoechea, José Yélamo, María José Campanario y Willy Bárcenas.

Patricia Conde, a sus 46 años, formó un tándem infalible en Sé lo que hicisteis, junto a Ángel Martín, el mítico programa de La Sexta que cosechó grandísimos datos de audiencia entre 2007 y 2009.

Como actriz destaca su papel en la serie Gym Tony entre los años 2014-2016 y también en la película del 2023, Vacaciones de Verano.

Patricia Conde se enfrenta, en dicho programa, a retos que ponen al límite su físico y también la faceta mental donde se ha tenido que llevar su cuerpo a extremos máximos.

La apnea, como ella misma ha asegurado, ha sido una de las pruebas más complicadas que ha tenido que afrontar, asegurando que “lo pasaba fatal” y se ha tenido que preparar mucho para ello.

En el jurado, la vallisoletana cuenta con un gran apoyo como es Pilar Rubio, con la que vuelve a coincidir en un plató 26 años después, tras hacerlo en Sé lo que hicisteis.

Además, Patricia Conde también participa, en la nueva temporada de la serie de Netflix que se estrenó el pasado viernes, 9 de enero, que lleva el nombre de Machos Alfa, en seis desternillantes capítulos.

Una serie que, desde que ha sido estrenada, se ha convertido en lo más visto de la plataforma a lo largo del fin de semana.

La vallisoletana brilla en la pequeña pantalla demostrando que queda Patricia Conde para rato.