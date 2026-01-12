Fallece un operario de grúa tras ser atropellado en la N-601 a la altura de Alcazarén mientras atendía una urgencia

Un hombre de 40 años ha fallecido en la noche del domingo tras sufrir un atropello en el kilómetro 158 de la carretera N-601, en sentido Valladolid, a su paso por el término municipal de Alcazarén (Valladolid).

El suceso se produjo a las 22:24 horas del 11 de enero cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió varias llamadas alertando de que un operario de una grúa había sido atropellado por un turismo mientras realizaba labores de retirada de un camión de la vía.

Los alertantes indicaban que el hombre se encontraba inconsciente sobre la calzada.

Desde el centro de emergencias se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y al Centro Coordinador de Urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Olmedo.

Una vez en el lugar del accidente, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento del operario atropellado.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.