Se derrumba el ábside de la iglesia mudéjar de Muriel de Zapardiel, joya de la provincia de Valladolid: “Es un desastre”

Derrumbe de la iglesia de Muriel de Zapardiel. Imagen: Junta de Castilla y León.

La Iglesia de Muriel de Zapardiel ha sufrido, este lunes 12 de enero, el derrumbamiento de su ábside por causas que, por el momento se desconocen, como ha informado el Arzobispado de Valladolid.

Las mismas fuentes apuntan que “no ha habido que lamentar daños personas y que la Delegación de Patrimonio ha visitado el templo como paso previo a los trabajos de reconstrucción.

Gonzalo Santonja, consejero de Cultura, Turismo y Deporte, ha visitado esta mañana el templo tras el derrumbe junto con el delegado diocesano de Patrimonio de la Archidiócesis de Valladolid, como titular del inmueble, Juan Carlos Álvarez.

Han estado acompañados por el director general de Patrimonio Cultural, Juan Carlos Prieto y la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, Raquel Alonso.

“Es un desastre. Esta es una iglesia BIC, mudéjar, maravillosa. Es algo imprevisible. Los servicios del Arzobispado habían estado revisando y no se veía nada preocupante, pero ha sobrevenido esta catástrofe”, ha señalado Santonja.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta ha señalado que “van a proceder, de inmediato” y ha añadido que “hay que afrontar una obra seria”.

“El percance ha sido a las 8:00 de la mañana y hemos venido de inmediato. Es abrumador. Ves estas imágenes y se te viene el mundo a los pies”, ha finalizado Gonzalo Santonja.