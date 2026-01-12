Decenas de policías exigen "mejoras acordes a los 200 años de historia" con petardos y vuvuzelas en la Plaza Mayor

CSIF y SPPM convocan una movilización frente al Ayuntamiento de Valladolid para exigir mejoras laborales para la Policía Municipal

Varias decenas de agentes de la Policía Municipal de Valladolid se han visto "obligados" a movilizarse este lunes, 12 de enero, en la Plaza Mayor, coincidiendo con el 200 aniversario de la creación del cuerpo, para exigir "mejoras de las condiciones laborales acordes a la historia del servicio".

Así lo han trasladado José Carlos, delegado sindical de SPPM, y Raúl, de CSIF, a los medios de comunicación como representantes de los trabajadores que hoy se han dado cita frente al Ayuntamiento de Valladolid. Una serie de reivindicaciones que han ido dirigidas directamente al regidor, Jesús Julio Carnero, con cánticos tales como: "¡ Alcalde, escucha, tu policía en lucha !".

Con un altavoz ataviado con distintivos de la Policía Municipal, vuvuzelas, petardos y un maniquí en representación de los agentes que no han podido estar presentes, han sorprendido a los viandantes que cruzaban en torno a las 11:30 horas de este lunes por la Plaza Mayor, llamando la atención por el importante bullicio que han provocado.

José Carlos ha explicado que son temas que llevan "enquistados" y son "recurrentes" desde hace "muchos años" y que no se limitan únicamente al actual equipo de Gobierno municipal, de PP y Vox, sino que vienen de atrás con anteriores ejecutivos municipales.

Entre las reivindicaciones, fundamentadas en tres puntos principales, se encuentran la eliminación de los servicios forzosos, que "obliga a trabajar en eventos extraordinarios sin devolución del día y se comunica a escasos días del evento".

Unos eventos "extraordinarios" que, además, según ha resaltado Raúl han pasado a ser "ordinarios, todos los fines de semana y cualquier día festivo".

De la misma manera, reclaman una compensación de los descansos "de acuerdo con el trabajo que se realiza". Es decir, piden la implantación de coeficientes reductores para los turnos nocturnos que garanticen "el descanso suficiente".

Ambos representantes sindicales coinciden en la necesidad de que se realice una "reestructuración del cuerpo" porque "por mucha gente que metas, si seguimos con las mismas condiciones laborales, continuamos causando el mismo problema".

"El meter gente en una plantilla de Policía Local requiere una tasa de reposición y eso se tarda en el tiempo, con lo que tenemos hay que apañarse, con los policías que tenemos hay que vestirse y a los policías hay que garantizarles su descanso adecuado", ha precisado Raúl.

La movilización para este 12 de enero estaba comunicada desde el pasado mes de noviembre, por lo que José Carlos cree que había "margen suficiente" por parte del Ayuntamiento de Valladolid para haber "dado algún paso en la solución y alcanzar esos acuerdos reales".

Sin embargo, y dado que llevan desde junio "intentando llegar a soluciones", no les ha quedado "más remedio que venir aquí para ver si finalmente se nos escucha".

Por último, a nivel retributivo, señalan que "probablemente" la Policía Municipal esté "a la cola" del resto de cuerpos en España, por lo que también piden que se actualicen los complementos reflejados en las normas marcos.